***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2024 13:03
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.01.2024 tarih ve 89 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz "Bilgilendirme Politikası"nın ekteki şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241892
BIST
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16:358.050
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 53,76
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
16:3530,2486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0481
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2486
En Düşük
30,1539
16:3532,9610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0257
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
16:351.966,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,94
|Açılış
|: 1.966,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,13
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler16:33
|TETMT
|4.180,00
|27.833.815
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.512.928
|% 9,99
|
|SELGD
|21,60
|9.536.952
|% 9,98
|
|DIRIT
|13,55
|2.009.221
|% 9,98
|
|KFEIN
|98,75
|458.947.050
|% 9,97
|
|FENER
|114,30
|1.184.182.450
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|10.893.726
|% -9,98
|
|SANEL
|29,98
|11.371.105
|% -6,25
|
|YYAPI
|3,46
|123.518.501
|% -5,21
|
|CASA
|86,00
|3.559.110
|% -4,66
|
|THYAO
|252,50
|6.352.549.989
|% 0,90
|
|SASA
|38,38
|3.068.532.161
|% 2,07
|
|EKGYO
|9,50
|2.939.968.382
|% 8,20
|
|AKBNK
|40,38
|2.688.424.925
|% -1,32
|
|YKBNK
|22,30
|2.455.258.936
|% 0,63
|
|EKGYO
|9,50
|2.939.968.382
|% 8,20
|
|YKBNK
|22,30
|2.455.258.936
|% 0,63
|
|AKFGY
|1,92
|183.445.479
|% 2,67
|
|ADESE
|2,46
|217.845.015
|% 6,49
|
|PETKM
|20,12
|1.602.542.834
|% 1,51
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2380
|30,2468
|% 0,15
|
|Euro
|32,9513
|32,9652
|% 0,09
|
|Sterlin
|38,3666
|38,5590
|% 0,31
|
|Frank
|34,6882
|34,8971
|% 0,12
|
|Riyal
|8,0394
|8,0797
|% 0,15
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,00
|22,03
|% 0,66
|
|Platin
|900,71
|902,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|924,68
|929,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,81
|78,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,92
|2.023,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
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