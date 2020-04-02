***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSENSA32314 ISIN kodlu Tahvilin 4. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.03.2023Vade (Gün Sayısı) 1.820Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSENSA32314Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 05.04.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 162.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.10.2018 03.10.2018 04.10.2018 2,73 5,48 5,55 4.422.600 Evet2 04.04.2019 03.04.2019 04.04.2019 3,01 6,04 6,13 4.876.200 Evet3 03.10.2019 02.10.2019 03.10.2019 3,17 6,36 6,46 5.135.400 Evet4 02.04.2020 01.04.2020 02.04.2020 3,38 6,78 6,89 5.475.600 Evet5 01.10.2020 30.09.2020 01.10.20206 01.04.2021 31.03.2021 01.04.20217 30.09.2021 29.09.2021 30.09.20218 31.03.2022 30.03.2022 31.03.20229 29.09.2022 28.09.2022 29.09.202210 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSENSA32314 ISIN kodlu TÜFE'ye endeksli tahvilimizin 3.38% olarak belirlenmiş olan dördüncü kuponu 2.04. 2020 tarihinde ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834247BIST