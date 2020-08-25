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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.08.2020 15:56
GÜNCEL HABERLER



***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSENRJ22110 ISIN kodlu Tahvilin 7. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.454
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,49
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSENRJ22110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 02.03.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 405.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.08.2017 28.08.2017 29.08.2017 2,49 5,05 5,11 10.084.500 Evet
2 27.02.2018 26.02.2018 27.02.2018 2,66 5,39 5,47 10.773.000 Evet
3 28.08.2018 27.08.2018 28.08.2018 2,9 5,88 5,97 11.745.000 Evet
4 26.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 3,2 6,42 6,52 12.960.000 Evet
5 27.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 3,36 6,81 6,85 13.608.000 Evet
6 25.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 3,57 7,16 7,29 14.458.500 Evet
7 25.08.2020 24.08.2020 25.08.2020 3,77 7,56 7,7 15.268.500 Evet
8 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSENRJ22110 ISIN Kodlu TÜFE'ye endeksli tahvilimizin yedinci kupon ödemesi, 9.7.2020 açıklanmış kupon oranına göre 25.8.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871063


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KENT 371,00 3.274.817 % 9,99  
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Sterlin 9,7029 9,7515 % 0,94  
Frank 8,1029 8,1518 % 0,52  
Riyal 1,9667 1,9766 % 0,24  
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Altın Ons 1.929 1.929 0,13  
Altın Gr. 458 458 0,60  
Cumhuriyet 3.045 3.091 -22,00  
Tam 3.033 3.110 -18,49  
Yarım 1.466 1.505 -8,94  
Çeyrek 735 752 -4,48  
Gümüş.Ons 26,61 26,65 0,01  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 0,01  
B. Petrol 46,35 46,35 0,71  
Seans Raporu 16:07
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