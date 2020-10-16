***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSENSAE2114 ISIN kodlu Tahvilin 6. Kupon Faizi ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Dönemsel faiz oranı güncellemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 15.10.2021Vade (Gün Sayısı) 1.456Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,38%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSENSAE2114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 2,54 5,09 5,16 2.540.000 Evet2 19.10.2018 18.10.2018 19.10.2018 2,78 5,58 5,65 2.780.000 Evet3 19.04.2019 18.04.2019 19.04.2019 3,05 6,12 6,21 3.050.000 Evet4 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 3,22 6,46 6,56 3.220.000 Evet5 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 3,42 6,86 6,98 3.420.000 Evet6 16.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 3,6 7,22 7,35 3.600.000 Evet7 16.04.2021 15.04.2021 16.04.20218 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSENSAE2114 ISIN kodlu TÜFE'ye endeksli tahvilimizin 07.09.2020 tarihli açıklamayla belirlenmiş altıncı kupon faiz ödemesi 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882175BIST