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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.04.2021 17:15



***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSENSAE2114 ISIN kodlu Tahvilin 7. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 15.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.456
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,94%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSENSAE2114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 2,54 5,09 5,16 2.540.000 Evet
2 19.10.2018 18.10.2018 19.10.2018 2,78 5,58 5,65 2.780.000 Evet
3 19.04.2019 18.04.2019 19.04.2019 3,05 6,12 6,21 3.050.000 Evet
4 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 3,22 6,46 6,56 3.220.000 Evet
5 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 3,42 6,86 6,98 3.420.000 Evet
6 16.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 3,6 7,22 7,35 3.600.000 Evet
7 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 3,94 7,9 8,06 3.940.000 Evet
8 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSENSAE2114 ISIN Kodlu TÜFE'ye endeksli tahvilimizin yedinci kupon ödemesi, 04.03.2021 açıklanmış kupon oranına göre 16.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928849


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