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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.05.2021 16:03



***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSENSA22315 ISIN KODLU 400 Milyon TL Tahvil 1. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSENSA22315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 23.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.05.2021 24.05.2021 25.05.2021 5,0736 20,3502 21,9581 20.294.400 Evet
2 24.08.2021 23.08.2021 24.08.2021
3 23.11.2021 22.11.2021 23.11.2021
4 22.02.2022 21.02.2022 22.02.2022
5 24.05.2022 23.05.2022 24.05.2022
6 23.08.2022 22.08.2022 23.08.2022
7 22.11.2022 21.11.2022 22.11.2022
8 21.02.2023 20.02.2023 21.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.02.2023 20.02.2023 21.02.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.02.2021 tarihinde ihraç ettiği TRSENSA22315 ISIN kodlu, 400.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli tahvili için 1. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 1. kupon ödemesine ilişkin faiz %5,0736 olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937713


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TRILC 47,18 137.243.936 % 9,98  
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Altın Gr. 510 510 2,52  
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Tam 3.355 3.440 20,58  
Yarım 1.622 1.664 9,95  
Çeyrek 813 832 4,97  
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