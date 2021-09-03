***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.09.2021 17:40
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSENSAE2114 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon faiz oranı ve enflasyon farkının belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 15.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.456
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,94%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSENSAE2114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 2,54 5,09 5,16 2.540.000 Evet
2 19.10.2018 18.10.2018 19.10.2018 2,78 5,58 5,65 2.780.000 Evet
3 19.04.2019 18.04.2019 19.04.2019 3,05 6,12 6,21 3.050.000 Evet
4 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 3,22 6,46 6,56 3.220.000 Evet
5 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 3,42 6,86 6,98 3.420.000 Evet
6 16.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 3,6 7,22 7,35 3.600.000 Evet
7 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 3,94 7,9 8,06 3.940.000 Evet
8 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 84,2704 169,0038 240,6981 184.270.400
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSENSAE2114 ISIN kodlu TÜFE'ye endeksli tahvilimizin 15.10.2021 tarihinde ödenecek sekizinci kupon faiz oranı, anapara enflasyon farkı ile birlikte %84,2704 olarak belirlenmiştir. 184.270.400 TL (%84,2704) tutarındaki kupon ve anapara enflasyon farkı, 4.280.000 TL (%4,28) tutarındaki 8. kupon faiz ödemesini ve 79.990.400 TL (%79,9904) tutarındaki anapara itfasına yönelik 1.456 günlük birikmiş anapara enflasyon farkını içermektedir. Kupon faizi ve anapara enflasyon farkı tutarları 20.10.2017 ihraç tarihinden başlayarak 15.10.2021 itfa tarihine kadar oluştukları dönemlerde Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından kar-zarar tablosuna kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961766
BIST