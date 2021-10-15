***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSENSAE2114 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon faiz oranı ödemesi ve itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İtfa güncellemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 15.10.2021Vade (Gün Sayısı) 1.456Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSENSAE2114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 2,54 5,09 5,16 2.540.000 Evet2 19.10.2018 18.10.2018 19.10.2018 2,78 5,58 5,65 2.780.000 Evet3 19.04.2019 18.04.2019 19.04.2019 3,05 6,12 6,21 3.050.000 Evet4 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 3,22 6,46 6,56 3.220.000 Evet5 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 3,42 6,86 6,98 3.420.000 Evet6 16.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 3,6 7,22 7,35 3.600.000 Evet7 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 3,94 7,9 8,06 3.940.000 Evet8 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 84,2704 169,0038 240,6981 84.270.400 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarEnerjisa Enerji A.Ş. tarafından 20.10.2017 tarihinde 100.000.000 TL tutarında ihraç edilen 1.456 gün vadeli, TÜFE'ye endeksli %4,75 reel getirili TRSENSAE2114 ISIN kodlu tahvilin, 8. kupon faizi ödemesi ve anapara itfası bugün yapılmıştır. 84.270.400 TL (%84,2704) tutarındaki kupon ve anapara enflasyon farkı, 4.280.000 TL (%4,28) tutarındaki 8. kupon faiz ödemesini ve 79.990.400 TL (%79,9904) tutarındaki anapara itfasına yönelik 1.456 günlük birikmiş anapara enflasyon farkını içermektedir. Kupon faizi ve anapara enflasyon farkı tutarları 20.10.2017 ihraç tarihinden başlayarak 15.10.2021 itfa tarihine kadar oluştukları dönemlerde Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından kar-zarar tablosuna kaydedilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970977BIST