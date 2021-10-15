***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 13.10.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSENSAE2312Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 800.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.01.2022 13.01.2022 14.01.20222 15.04.2022 14.04.2022 15.04.20223 14.07.2022 13.07.2022 14.07.20224 14.10.2022 13.10.2022 14.10.20225 13.01.2023 12.01.2023 13.01.20236 14.04.2023 13.04.2023 14.04.20237 14.07.2023 13.07.2023 14.07.20238 13.10.2023 12.10.2023 13.10.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.10.2023 12.10.2023 13.10.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz 15/10/2021 tarihinde 800.000.000 TL tutarında, 728 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF referans faiz oranı üzerine 140 bps değişken faizli, 13/10/2023 itfa tarihli ve TRSENSAE2312 ISIN kodlu tahvil ihracı gerçekleştirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971063BIST