***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.11.2021 16:40
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSENSA22315 ISIN kodlu Tahvilin 3. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSENSA22315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 23.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hes
16:371.782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 26,29
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
16:3712,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 10,43%
|| 1,1900
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
16:3714,2116
En Yüksek
|Değişim
|: 10,83%
|| 1,3891
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
16:37728,35
En Yüksek
|Değişim
|: 9,97%
|| 66,01
|Açılış
|: 728,35
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler16:37
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.709.188
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.660.118
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|62.402.573
|% 9,98
|
|PRKAB
|59,50
|171.434.434
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|101.155.226
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|744.690.405
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.649.250
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|180.943.854
|% -9,35
|
|AVOD
|5,07
|51.933.091
|% -8,48
|
|KRDMD
|8,69
|3.433.857.639
|% 4,45
|
|GARAN
|11,72
|3.237.133.315
|% -1,84
|
|SISE
|11,97
|2.945.206.491
|% 6,78
|
|THYAO
|18,70
|2.263.863.846
|% 6,07
|
|EREGL
|23,14
|1.963.504.907
|% 7,33
|
|YKBNK
|3,44
|1.635.406.350
|% -2,82
|
|KRDMD
|8,69
|3.433.857.639
|% 4,45
|
|ODAS
|1,57
|554.066.558
|% -4,27
|
|EKGYO
|2,16
|606.922.283
|% -1,37
|
|GARAN
|11,72
|3.237.133.315
|% -1,84
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5395
|12,5962
|% 10,43
|
|Euro
|14,1196
|14,2116
|% 10,83
|
|Sterlin
|16,8808
|16,9655
|% 10,84
|
|Frank
|13,5282
|13,6097
|% 11,09
|
|Riyal
|3,3658
|3,3827
|% 11,03
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-17,28
|
|Altın Gr.
|727
|727
|64,98
|
|Cumhuriyet
|4.810
|4.882
|463,00
|
|Tam
|4.776
|4.913
|466,17
|
|Yarım
|2.308
|2.376
|225,50
|
|Çeyrek
|1.158
|1.188
|112,75
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|9,56
|9,57
|0,71
|
|B. Petrol
|79,79
|79,79
|0,09
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:51THYAO
Yüzde 6.24 oranında artışla 18.73 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 857, 931 adet işlem
-
16:50VESBE
Yüzde 5.07 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 965, 134 adet işlem
-
16:49XU100
Endeks 1, 783 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 41, 195.00 milyon TL de
-
16:49GSDHO
Yüzde 8.75 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 148, 880 adet işlem
-
16:47USDTR
Yüzde 10.99 oranında artışla 1, 190.40 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 186 adet işlem