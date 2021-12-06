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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.12.2021 09:54
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSENSA72211 ISIN kodlu Tahvilin 9. Kupon Faiz Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 1.820
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSENSA72211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 01.08.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 335.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.01.2018 29.01.2018 30.01.2018 2,62 5,25 5,32 8.777.000 Evet
2 31.07.2018 30.07.2018 31.07.2018 2,81 5,64 5,72 9.413.500 Evet
3 29.01.2019 28.01.2019 29.01.2019 3,19 6,4 6,5 10.686.500 Evet
4 30.07.2019 29.07.2019 30.07.2019 3,33 6,68 6,79 11.155.500 Evet
5 28.01.2020 27.01.2020 28.01.2020 3,52 7,06 7,18 11.792.000 Evet
6 28.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 3,71 7,44 7,58 12.428.500 Evet
7 26.01.2021 25.01.2021 26.01.2021 4 8,02 8,18 13.400.000 Evet
8 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 4,32 8,66 8,85 14.472.000 Evet
9 25.01.2022 24.01.2022 25.01.2022 4,84 9,71 9,94 16.214.000
10 26.07.2022 25.07.2022 26.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSENSA72211 ISIN kodlu TÜFE'ye endeksli tahvilimize ilişkin 25.01.2022'de ödenecek dokuzuncu kupon faiz oranı %4,84 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981066


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RNPOL 10,89 156.620 % 10,00  
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Cumhuriyet 5.215 5.294 -3,00  
Tam 5.190 5.320 0,97  
Yarım 2.509 2.573 0,47  
Çeyrek 1.258 1.287 0,23  
Gümüş.Ons 22,36 22,38 -0,18  
Gümüş Gr. 9,89 9,91 -0,04  
B. Petrol 71,59 71,59 1,71  
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