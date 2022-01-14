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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.01.2022 15:30
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSENSAE2312 ISIN kodlu Tahvilin 1. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.10.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSENSAE2312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 800.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 4,3145 17,3054 18,4623 34.516.000 Evet
2 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022
3 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022
4 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022
5 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023
6 14.04.2023 13.04.2023 14.04.2023
7 14.07.2023 13.07.2023 14.07.2023
8 13.10.2023 12.10.2023 13.10.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.10.2023 12.10.2023 13.10.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRSENSAE2312 ISIN kodlu tahvili için 1. Kupon ödemesi, %4,3145 olarak belirlenen faiz ile toplam 34.516.000 TRY olarak bugün gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994109


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Altın Ons 1.825 1.825 3,31  
Altın Gr. 795 795 -0,10  
Cumhuriyet 5.270 5.350 -16,00  
Tam 5.253 5.386 -8,16  
Yarım 2.539 2.605 -3,94  
Çeyrek 1.273 1.303 -1,97  
Gümüş.Ons 23,04 23,06 -0,03  
Gümüş Gr. 10,03 10,04 -0,04  
B. Petrol 84,74 84,74 0,27  
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