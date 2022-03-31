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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.03.2022 16:11
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSENSA32314 ISIN kodlu Tahvilin 8. Kupon Faiz Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.03.2023
Vade (Gün Sayısı) 1.820
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSENSA32314
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 05.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 162.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.10.2018 03.10.2018 04.10.2018 2,73 5,48 5,55 4.422.600 Evet
2 04.04.2019 03.04.2019 04.04.2019 3,01 6,04 6,13 4.876.200 Evet
3 03.10.2019 02.10.2019 03.10.2019 3,17 6,36 6,46 5.135.400 Evet
4 02.04.2020 01.04.2020 02.04.2020 3,38 6,78 6,89 5.475.600 Evet
5 01.10.2020 30.09.2020 01.10.2020 3,54 7,1 7,23 5.734.800 Evet
6 01.04.2021 31.03.2021 01.04.2021 3,88 7,78 7,93 6.285.600 Evet
7 30.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 4,21 8,44 8,62 6.820.200 Evet
8 31.03.2022 30.03.2022 31.03.2022 5,75 11,53 11,86 9.315.000 Evet
9 29.09.2022 28.09.2022 29.09.2022
10 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSENSA32314 ISIN kodlu TÜFE'ye endeksli tahvilimize ilişkin 03.02.2022 tarihli açıklama ile bildirilmiş olan 8. kupon ödemesi 31.03.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014526


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