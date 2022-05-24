***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.05.2022 15:05
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSENSA22315 ISIN kodlu Tahvilin 5. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSENSA22315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 23.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.05.2021 24.05.2021 25.05.2021 5,0736 20,3502 21,9581 20.294.400 Evet
2 24.08.2021 23.08.2021 24.08.2021 5,2009 20,8608 22,5518 20.803.600 Evet
3 23.11.2021 22.11.2021 23.11.2021 4,8483 19,4465 20,9126 19.393.200 Evet
4 22.02.2022 21.02.2022 22.02.2022 4,0771 16,3532 17,3847 16.308.400 Evet
5 24.05.2022 23.05.2022 24.05.2022 3,918 15,7151 16,6666 15.672.000 Evet
6 23.08.2022 22.08.2022 23.08.2022
7 22.11.2022 21.11.2022 22.11.2022
8 21.02.2023 20.02.2023 21.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.02.2023 20.02.2023 21.02.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating AAA (Trk) Uzun Vadeli Ulusal Not 07.07.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRSENSA22315 ISIN kodlu tahvili için toplam 15.672.000 TRY tutarındaki 5. kupon ödemesi, %3,9180 olarak belirlenen faiz ile bugün gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032079
BIST