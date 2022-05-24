***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSENSA22315 ISIN kodlu Tahvilin 5. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 21.02.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSENSA22315Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 23.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.05.2021 24.05.2021 25.05.2021 5,0736 20,3502 21,9581 20.294.400 Evet2 24.08.2021 23.08.2021 24.08.2021 5,2009 20,8608 22,5518 20.803.600 Evet3 23.11.2021 22.11.2021 23.11.2021 4,8483 19,4465 20,9126 19.393.200 Evet4 22.02.2022 21.02.2022 22.02.2022 4,0771 16,3532 17,3847 16.308.400 Evet5 24.05.2022 23.05.2022 24.05.2022 3,918 15,7151 16,6666 15.672.000 Evet6 23.08.2022 22.08.2022 23.08.20227 22.11.2022 21.11.2022 22.11.20228 21.02.2023 20.02.2023 21.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.02.2023 20.02.2023 21.02.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating AAA (Trk) Uzun Vadeli Ulusal Not 07.07.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin TRSENSA22315 ISIN kodlu tahvili için toplam 15.672.000 TRY tutarındaki 5. kupon ödemesi, %3,9180 olarak belirlenen faiz ile bugün gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032079BIST