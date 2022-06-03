Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.06.2022 17:07
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSENSA72211 ISIN kodlu Tahvilin 10. Kupon Faiz Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 1.820
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSENSA72211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 01.08.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 335.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.01.2018 29.01.2018 30.01.2018 2,62 5,25 5,32 8.777.000 Evet
2 31.07.2018 30.07.2018 31.07.2018 2,81 5,64 5,72 9.413.500 Evet
3 29.01.2019 28.01.2019 29.01.2019 3,19 6,4 6,5 10.686.500 Evet
4 30.07.2019 29.07.2019 30.07.2019 3,33 6,68 6,79 11.155.500 Evet
5 28.01.2020 27.01.2020 28.01.2020 3,52 7,06 7,18 11.792.000 Evet
6 28.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 3,71 7,44 7,58 12.428.500 Evet
7 26.01.2021 25.01.2021 26.01.2021 4 8,02 8,18 13.400.000 Evet
8 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 4,32 8,66 8,85 14.472.000 Evet
9 25.01.2022 24.01.2022 25.01.2022 4,84 9,71 9,94 16.214.000 Evet
10 26.07.2022 25.07.2022 26.07.2022 205,7569 412,6443 840,6313 1.024.285.615
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating AAA (Trk) Uzun Vadeli Ulusal Not 07.07.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRSENSA72211 ISIN Kodlu TÜFE'ye endeksli tahvilimizin 26.07.2022 tarihinde ödemesi gerçekleştirilecek 10. Kupon faiz oranı %205,7569 olarak belirlenmiştir. Hesaplanan kupon faiz oranına, 10. kupon faizinin yanı sıra anapara itfasına yönelik enflasyon farkı da yansıtılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034586


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.601
Değişim :  -0,01% |  -0,31
Açılış :  2.611  
Önceki Kapanış :  2.602  
En Yüksek
2.623 En Düşük
2.591
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 233,20 17.484.203 % 10,00  
HEDEF 6,93 86.547.963 % 10,00  
ALMAD 3,19 4.762.120 % 10,00  
YGGYO 26,68 9.879.472 % 9,98  
UFUK 41,26 808.096 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,4117 16,4153 % -0,24  
Euro 17,5881 17,6045 % -0,53  
Sterlin 20,4444 20,5470 % -0,94  
Frank 16,9882 17,0906 % -0,75  
Riyal 4,3640 4,3859 % -0,27  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.851 -17,41  
Altın Gr. 980 980 -9,09  
Cumhuriyet 6.579 6.678 14,00  
Tam 6.555 6.720 19,90  
Yarım 3.168 3.251 9,62  
Çeyrek 1.589 1.625 4,81  
Gümüş.Ons 21,90 21,95 -0,38  
Gümüş Gr. 11,60 11,62 -0,19  
B. Petrol 121 121 3,70  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru