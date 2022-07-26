***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.07.2022 17:08
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSENSA72211 ISIN kodlu Tahvilin 10. Kupon faiz ödemesi ve anapara itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Derecelendirme notu veriliş tarihi güncellenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 1.820
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSENSA72211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 01.08.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 335.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.01.2018 29.01.2018 30.01.2018 2,62 5,25 5,32 8.777.000 Evet
2 31.07.2018 30.07.2018 31.07.2018 2,81 5,64 5,72 9.413.500 Evet
3 29.01.2019 28.01.2019 29.01.2019 3,19 11.155.500 Evet
5 28.01.2020 27.01.2020 28.01.2020 3,52 7,06 7,18 11.792.000 Evet
6 28.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 3,71 7,44 7,58 12.428.500 Evet
7 26.01.2021 25.01.2021 26.01.2021 4 8,02 8,18 13.400.000 Evet
8 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 4,32 8,66 8,85 14.472.000 Evet
9 25.01.2022 24.01.2022 25.01.2022 4,84 9,71 9,94 16.214.000 Evet
10 26.07.2022 25.07.2022 26.07.2022 205,7569 412,6443 840,6313 689.285.615 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.07.2022 25.07.2022 26.07.2022 335.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating AAA (Tr) Uzun Vadeli Ulusal Not 30.06.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından 01.08.2017 tarihinde 335.000.000 TL tutarında ihraç edilen 1.820 gün vadeli, değişken faizli ve TÜFE'ye endeksli TRSENSA72211 ISIN kodlu tahvilin, 10. kupon faizi ödemesi ve anapara itfası bugün yapılmıştır. 689.285.615 TL (%67,29) tutarındaki kupon ve anapara enflasyon farkı ödemesi, 24.991.000 TL (%2,44) tutarındaki 8. kupon faiz ödemesini ve 664.294.615 TL (%64,85) tutarındaki anapara itfasına yönelik 1.820 günlük birikmiş anapara enflasyon farkını içermektedir. Kupon faizi ve anapara enflasyon farkı tutarları 01.08.2017 ihraç tarihinden başlayarak 26.07.2022 itfa tarihine kadar oluştukları dönemlerde Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından kar-zarar tablosuna kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047799
BIST