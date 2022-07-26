***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSENSA72211 ISIN kodlu Tahvilin 10. Kupon faiz ödemesi ve anapara itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Derecelendirme notu veriliş tarihi güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 26.07.2022Vade (Gün Sayısı) 1.820Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSENSA72211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 01.08.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 335.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.01.2018 29.01.2018 30.01.2018 2,62 5,25 5,32 8.777.000 Evet2 31.07.2018 30.07.2018 31.07.2018 2,81 5,64 5,72 9.413.500 Evet3 29.01.2019 28.01.2019 29.01.2019 3,19 11.155.500 Evet5 28.01.2020 27.01.2020 28.01.2020 3,52 7,06 7,18 11.792.000 Evet6 28.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 3,71 7,44 7,58 12.428.500 Evet7 26.01.2021 25.01.2021 26.01.2021 4 8,02 8,18 13.400.000 Evet8 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 4,32 8,66 8,85 14.472.000 Evet9 25.01.2022 24.01.2022 25.01.2022 4,84 9,71 9,94 16.214.000 Evet10 26.07.2022 25.07.2022 26.07.2022 205,7569 412,6443 840,6313 689.285.615 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.07.2022 25.07.2022 26.07.2022 335.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating AAA (Tr) Uzun Vadeli Ulusal Not 30.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarEnerjisa Enerji A.Ş. tarafından 01.08.2017 tarihinde 335.000.000 TL tutarında ihraç edilen 1.820 gün vadeli, değişken faizli ve TÜFE'ye endeksli TRSENSA72211 ISIN kodlu tahvilin, 10. kupon faizi ödemesi ve anapara itfası bugün yapılmıştır. 689.285.615 TL (%67,29) tutarındaki kupon ve anapara enflasyon farkı ödemesi, 24.991.000 TL (%2,44) tutarındaki 8. kupon faiz ödemesini ve 664.294.615 TL (%64,85) tutarındaki anapara itfasına yönelik 1.820 günlük birikmiş anapara enflasyon farkını içermektedir. Kupon faizi ve anapara enflasyon farkı tutarları 01.08.2017 ihraç tarihinden başlayarak 26.07.2022 itfa tarihine kadar oluştukları dönemlerde Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından kar-zarar tablosuna kaydedilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047799BIST