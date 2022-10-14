***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSENSAE2312 ISIN kodlu Tahvilin 4. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni Dönemsel kupon faizi ödenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 17.12.2020İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Takasbankİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 13.10.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TLREFEk Getiri 1.4Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSENSAE2312Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 15.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 800.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 4,3145 17,3054 18,4623 34.516.000 Evet2 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 3,9361 15,7877 16,7481 31.488.800 Evet3 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 3,9058 15,8399 16,811 31.246.400 Evet4 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 3,7701 14,9575 15,815 30.160.800 Evet5 13.01.2023 12.01.2023 13.01.20236 14.04.2023 13.04.2023 14.04.20237 14.07.2023 13.07.2023 14.07.20238 13.10.2023 12.10.2023 13.10.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.10.2023 12.10.2023 13.10.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating AAA (tr) Uzun Vadeli Ulusal Not 30.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin TRSENSAE2312 ISIN kodlu tahvili için 4. Kupon ödemesi, %3,7701 olarak belirlenen faiz ile toplam 30.160.800 TRY olarak bugün gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072210BIST