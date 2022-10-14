***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.10.2022 14:51
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSENSAE2312 ISIN kodlu Tahvilin 4. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Dönemsel kupon faizi ödenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 17.12.2020
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Takasbank
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.10.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri 1.4
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSENSAE2312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 800.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 4,3145 17,3054 18,4623 34.516.000 Evet
2 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 3,9361 15,7877 16,7481 31.488.800 Evet
3 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 3,9058 15,8399 16,811 31.246.400 Evet
4 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 3,7701 14,9575 15,815 30.160.800 Evet
5 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023
6 14.04.2023 13.04.2023 14.04.2023
7 14.07.2023 13.07.2023 14.07.2023
8 13.10.2023 12.10.2023 13.10.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.10.2023 12.10.2023 13.10.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating AAA (tr) Uzun Vadeli Ulusal Not 30.06.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRSENSAE2312 ISIN kodlu tahvili için 4. Kupon ödemesi, %3,7701 olarak belirlenen faiz ile toplam 30.160.800 TRY olarak bugün gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072210
BIST