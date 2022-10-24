***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSENSAE2320 ISIN kodlu tahvil ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıDüzeltme Nedeni Şirketimizin TRSENSAE2320 ISIN kodlu Tahvil İhracına ilişkin 21.10.2022 tarihli özel durum açıklamasında Merkezi Saklamacı Kuruluş olarak "Takasbank" belirtilmiştir. Bu açıklama ile Merkezi Saklamacı Kuruluş "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." olarak düzeltilmiştir. Ayrıca, ihraç tavanı tutarı alanında düzeltme yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 16.12.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 24.10.2023Vade (Gün Sayısı) 368Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,96Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSENSAE2320Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 21.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 900.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi