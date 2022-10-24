***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.10.2022 20:00
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSENSAE2320 ISIN kodlu tahvil ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni Şirketimizin TRSENSAE2320 ISIN kodlu Tahvil İhracına ilişkin 21.10.2022 tarihli özel durum açıklamasında Merkezi Saklamacı Kuruluş olarak "Takasbank" belirtilmiştir. Bu açıklama ile Merkezi Saklamacı Kuruluş "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." olarak düzeltilmiştir. Ayrıca, ihraç tavanı tutarı alanında düzeltme yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 16.12.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.10.2023
Vade (Gün Sayısı) 368
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,96
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSENSAE2320
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 21.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 900.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi