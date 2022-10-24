***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.10.2022 20:00
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSENSAE2411 ISIN kodlu Yeşil Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni Şirketimizin TRSENSAE2411 ISIN kodlu Yeşil Tahvil İhracına ilişkin 21.10.2022 tarihli özel durum açıklamasında, ek faiz oranı 160 bps olarak ve İhraççı Derecelendirme Notu "AA (Trk) Uzun Vadeli Ulusal Not" olarak belirtilmiştir. Bu açıklama ile ek faiz oranı 1.600 baz puan olarak ve İhraççı Derecelendirme Notu "AAA (Trk) Uzun Vadeli Ulusal Not" olarak düzeltilmiştir. Ayrıca, Merkezi Saklamacı Kuruluş alanında düzeltme yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 22.09.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? Evet
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.10.2024
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri 16
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSENSAE2411
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 21.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.500.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023
2 19.04.2023 18.04.2023 19.04.2023
3 19.07.2023 18.07.2023 19.07.2023
4 18.10.2023 17.10.2023 18.10.2023
5 17.01.2024 16.01.2024 17.01.2024
6 17.04.2024 16.04.2024 17.04.2024
7 17.07.2024 16.07.2024 17.07.2024
8 18.10.2024 17.10.2024 18.10.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.10.2024 17.10.2024 18.10.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating AAA (Trk) Uzun Vadeli Ulusal Not 30.06.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 21.10.2022 tarihinde 1.500.000.000 TL tutarında, 728 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, BIST TLREF endeks değişimi üzerine 1.600 baz puan ek faizli, 4.kupon tarihinden itibaren her kupon tarihinde erken itfa opsiyonlu, 18.10.2024 itfa tarihli ve TRSENSAE2411 ISIN kodlu yeşil tahvil ihracı gerçekleştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073729
BIST