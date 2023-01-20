***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.01.2023 15:58
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSENSAE2429 ISIN Kodlu Tahvilin 1. Kupon Faiz Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 16.12.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.10.2024
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri 16
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSENSAE2429
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 21.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023 6,5215 26,1577 28,84 39.129.000 Evet
2 19.04.2023 18.04.2023 19.04.2023
3 19.07.2023 18.07.2023 19.07.2023
4 18.10.2023 17.10.2023 18.10.2023
5 17.01.2024 16.01.2024 17.01.2024
6 17.04.2024 16.04.2024 17.04.2024
7 17.07.2024 16.07.2024 17.07.2024
8 18.10.2024 17.10.2024 18.10.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.10.2024 17.10.2024 18.10.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating AAA (Trk) Uzun Vadeli Ulusal Not 30.06.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRSENSAE2429 ISIN kodlu tahvili için 1. Kupon ödemesi 39.129.000 TL olarak bugün gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103462
BIST