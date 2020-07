***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKIVANÇ ZAİMLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 01.07.2018 İcrada Görevli Mart 2016-Temmuz 2018 tarihleri arasında CEO?luk yapmıştır. Temmuz 2018?ten itibaren yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırERIC RENÉ C. DEPLUET Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 15.06.2018 İcrada Görevli Yönetim kurulu başkan vekilliği yapmaktadır. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) - Üye (Member)JOHAN MAGNUS MOERNSTAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.08.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırEVA-MARIA VERENA VOLPERT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBARIŞ ORAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırHAKAN TİMUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.08.2019 İcrada Görevli Değil Nisan 2016?da Enerjisa?ya CHRO olarak katılmıştır ve Ekim 2017-Şubat 2018 tarihleri arasında Enerjisa?da İK ve Kurumsal Yetkinlikler Başkanı olarak görev yapmıştır. 28 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee ) - Üye (Member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) - Üye (Member)MEHMET SAMİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. 2012-2015 yıllarında Delloitte nezdinde ortak ve global M&A icra kurulu üyeliği yapmıştır. 2015 yılından bu yana Pretium Kurumsal Danışmanlık?ta ortaktır. Evet Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 671488 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Başkan (Chairman) Denetim Komitesi ( Audit Committee) - Üye (Member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) - Üye (Member)FATMA DİLEK YARDIM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır 2017 yılından bu yana Experian?da kıdemli danışmanlık yapmaktadır. 2012-2016 yıllarında ise ise Standard Chartered Bank?ta genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Evet Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 671488 Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi ( Audit Committee) - Başkan (Chairman) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) - Başkan (Chairman)Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKIVANÇ ZAİMLER Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey YöneticiERIC RENÉ C. DEPLUET Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey YöneticiJOHAN MAGNUS MOERNSTAM Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiEVA-MARIA VERENA VOLPERT Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiBARIŞ ORAN Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiHAKAN TİMUR Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiMEHMET SAMİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiFATMA DİLEK YARDIM Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiMURAT PINAR CEO Üst Düzey YöneticiMICHAEL MOSER CFO Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863660BIST