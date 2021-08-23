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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.08.2021 09:40



***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 08.02.2018 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
RWE AG 70.864.138,03 TRY 6,00
Sakıp Sabancı Holding A.Ş. 66.474.073,29 TRY 5,63




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959933


BIST
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BIST En Aktif Hisseler12:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 57,25 2.082.403 % 9,99  
BASGZ 24,68 148.798.924 % 9,98  
AGYO 4,97 30.904.122 % 9,96  
VANGD 6,19 27.942.928 % 9,95  
VESBE 51,70 152.875.472 % 9,95  
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12:24 Alış Satış %  
Dolar 8,4664 8,4703 % -0,17  
Euro 9,9283 9,9334 % -0,06  
Sterlin 11,5288 11,5866 % 0,05  
Frank 9,2094 9,2649 % -0,06  
Riyal 2,2498 2,2611 % -0,26  
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12:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 5,89  
Altın Gr. 486 486 0,45  
Cumhuriyet 3.228 3.277 1,00  
Tam 3.212 3.293 0,06  
Yarım 1.552 1.593 0,03  
Çeyrek 779 796 0,01  
Gümüş.Ons 23,37 23,40 0,36  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,08  
B. Petrol 66,84 66,84 2,09  
Seans Raporu 12:24
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