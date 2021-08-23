***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.08.2021 09:40
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 08.02.2018 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
RWE AG 70.864.138,03 TRY 6,00
Sakıp Sabancı Holding A.Ş. 66.474.073,29 TRY 5,63
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959933
BIST
12:241.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,23
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
12:248,4703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0143
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
12:249,9334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0062
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
12:24486,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,80
|Açılış
|: 486,81
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler12:24
|AYCES
|57,25
|2.082.403
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|148.798.924
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|30.904.122
|% 9,96
|
|VANGD
|6,19
|27.942.928
|% 9,95
|
|VESBE
|51,70
|152.875.472
|% 9,95
|
|PENTA
|86,40
|7.185.421
|% -9,95
|
|UFUK
|20,12
|216.310
|% -9,78
|
|UMPAS
|1,10
|53.565
|% -9,09
|
|MMCAS
|5,22
|101.790
|% -7,61
|
|UZERB
|32,12
|20.878
|% -5,42
|
|BRLSM
|10,98
|550.620.592
|% 9,69
|
|GARAN
|9,49
|481.114.390
|% 1,28
|
|SISE
|8,87
|474.403.749
|% 1,95
|
|SASA
|28,70
|345.146.919
|% 2,87
|
|THYAO
|12,45
|319.307.734
|% 1,55
|
|AKBNK
|5,72
|311.669.348
|% 2,33
|
|SISE
|8,87
|474.403.749
|% 1,95
|
|GARAN
|9,49
|481.114.390
|% 1,28
|
|BRLSM
|10,98
|550.620.592
|% 9,69
|
|PETKM
|6,06
|272.753.487
|% 1,85
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4664
|8,4703
|% -0,17
|
|Euro
|9,9283
|9,9334
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,5288
|11,5866
|% 0,05
|
|Frank
|9,2094
|9,2649
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2498
|2,2611
|% -0,26
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|5,89
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|1,00
|
|Tam
|3.212
|3.293
|0,06
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|0,03
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,08
|
|B. Petrol
|66,84
|66,84
|2,09
|