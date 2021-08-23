***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 08.02.2018 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)RWE AG 70.864.138,03 TRY 6,00Sakıp Sabancı Holding A.Ş. 66.474.073,29 TRY 5,63http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959933BIST