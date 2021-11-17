***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.11.2021 17:43
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı hizmetleri 484.827.840,90 TRY 100
Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. Perakende servis hizmetleri 2.347.859,10 TRY 100
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı hizmetleri 223.557.577,00 TRY 100
Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. Perakende servis hizmetleri 61.781.603,00 TRY 100
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı hizmetleri 293.908.580,00 TRY 100
Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. Perakende servis hizmetleri 1.000.000,00 TRY 100
Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. Müşteri çözümleri ve dağıtık üretim hizmetleri 52.000.000,00 TRY 100
E-şarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri hizmetleri 9.460.000,00 TRY 80
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978344
BIST
18:001.706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 20,46
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.713
En Düşük
1.683
18:0010,6607
En Yüksek
|Değişim
|: 3,33%
|| 0,3439
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,6632
En Düşük
10,2960
18:0012,0629
En Yüksek
|Değişim
|: 3,27%
|| 0,3823
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,0636
En Düşük
11,6569
18:00634,90
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 21,18
|Açılış
|: 634,90
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
637,22
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PRKAB
|40,70
|288.600.689
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|KARYE
|13,13
|27.908.140
|% 9,97
|
|TETMT
|173,20
|2.674.691
|% 9,97
|
|BASGZ
|17,23
|351.270.472
|% 9,96
|
|SONME
|27,10
|4.001.739
|% -9,73
|
|UZERB
|24,60
|161.618
|% -7,17
|
|TACTR
|26,50
|1.052.419
|% -7,02
|
|ELITE
|18,50
|220.753.544
|% -6,19
|
|TDGYO
|6,93
|43.796.810
|% -4,81
|
|PETKM
|7,71
|3.014.005.746
|% -2,77
|
|GARAN
|11,90
|2.776.091.048
|% -1,41
|
|SISE
|10,38
|1.904.739.562
|% 4,22
|
|KRDMD
|7,69
|1.412.455.052
|% 2,40
|
|THYAO
|17,98
|1.314.127.931
|% 1,81
|
|PETKM
|7,71
|3.014.005.746
|% -2,77
|
|YKBNK
|3,37
|1.277.205.355
|% 0,00
|
|ADESE
|1,07
|320.757.223
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,17
|597.498.723
|% 3,83
|
|GARAN
|11,90
|2.776.091.048
|% -1,41
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,6532
|10,6607
|% 3,33
|
|Euro
|12,0507
|12,0629
|% 3,27
|
|Sterlin
|14,2056
|14,2768
|% 2,90
|
|Frank
|11,3341
|11,4024
|% 2,67
|
|Riyal
|2,8126
|2,8267
|% 2,57
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|15,53
|
|Altın Gr.
|634
|634
|20,74
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|8,55
|8,56
|0,33
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|-0,35
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59NTHOL
Yüzde 5.65 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 469, 105 adet işlem
-
17:58GEDZA
Yüzde 6.23 oranında artışla 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 912, 711 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 26 artarak (% 1.36 ) 1, 515
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARYE, BASGZ, TETMT, MERIT, DOBUR, DITAS, PRKAB, BRMEN
-
17:55
CELHA, TETMT, MERIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında