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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.11.2021 17:43
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı hizmetleri 484.827.840,90 TRY 100
Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. Perakende servis hizmetleri 2.347.859,10 TRY 100
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı hizmetleri 223.557.577,00 TRY 100
Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. Perakende servis hizmetleri 61.781.603,00 TRY 100
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı hizmetleri 293.908.580,00 TRY 100
Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. Perakende servis hizmetleri 1.000.000,00 TRY 100
Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. Müşteri çözümleri ve dağıtık üretim hizmetleri 52.000.000,00 TRY 100
E-şarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri hizmetleri 9.460.000,00 TRY 80




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978344


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BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 40,70 288.600.689 % 10,00  
DOBUR 149,60 33.797.034 % 10,00  
KARYE 13,13 27.908.140 % 9,97  
TETMT 173,20 2.674.691 % 9,97  
BASGZ 17,23 351.270.472 % 9,96  
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18:00 Alış Satış %  
Dolar 10,6532 10,6607 % 3,33  
Euro 12,0507 12,0629 % 3,27  
Sterlin 14,2056 14,2768 % 2,90  
Frank 11,3341 11,4024 % 2,67  
Riyal 2,8126 2,8267 % 2,57  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.866 1.866 15,53  
Altın Gr. 634 634 20,74  
Cumhuriyet 4.210 4.273 140,00  
Tam 4.189 4.296 142,84  
Yarım 2.025 2.078 69,09  
Çeyrek 1.015 1.039 34,55  
Gümüş.Ons 25,14 25,17 0,34  
Gümüş Gr. 8,55 8,56 0,33  
B. Petrol 82,08 82,08 -0,35  
Seans Raporu 18:00
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