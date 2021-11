***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBaşkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı hizmetleri 484.827.840,90 TRY 100Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. Perakende servis hizmetleri 2.347.859,10 TRY 100İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı hizmetleri 223.557.577,00 TRY 100Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. Perakende servis hizmetleri 61.781.603,00 TRY 100Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı hizmetleri 293.908.580,00 TRY 100Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. Perakende servis hizmetleri 1.000.000,00 TRY 100Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. Müşteri çözümleri ve dağıtık üretim hizmetleri 52.000.000,00 TRY 100E-şarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri hizmetleri 9.460.000,00 TRY 80