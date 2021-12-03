***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.12.2021 20:41
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı hizmetleri 484.827.840,90 TRY 100
Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. Perakende servis hizmetleri 2.347.859,10 TRY 100
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı hizmetleri 223.557.577,00 TRY 100
Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. Perakende servis hizmetleri 61.781.603,00 TRY 100
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı hizmetleri 293.908.580,00 TRY 100
Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. Perakende servis hizmetleri 1.000.000,00 TRY 100
Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. Müşteri çözümleri ve dağıtık üretim hizmetleri 52.000.000,00 TRY 100
E-şarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri hizmetleri 9.460.000,00 TRY 94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981032
BIST
18:051.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 30,35
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
18:0513,6948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0315
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
18:0515,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0533
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
18:05785,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 6,52
|Açılış
|: 785,62
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.478,20
|22.928.132
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|36.007.943
|% 10,00
|
|MAKTK
|3,74
|66.866.320
|% 10,00
|
|ISKUR
|550.000,00
|550.000
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|RALYH
|15,58
|3.294.781
|% -9,99
|
|DOBUR
|172,00
|287.928
|% -9,99
|
|UZERB
|35,64
|844.730
|% -9,95
|
|SODSN
|32,04
|2.222.043
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|17.546.536
|% -9,93
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|GARAN
|11,66
|1.761.953.173
|% 0,09
|
|KRDMD
|9,33
|1.436.764.995
|% -0,21
|
|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
|% 4,89
|
|SISE
|13,25
|1.234.705.404
|% -0,53
|
|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 5,84
|
|TSKB
|1,59
|624.896.585
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,21
|317.204.497
|% 1,68
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6931
|13,6948
|% 0,23
|
|Euro
|15,4863
|15,5621
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,1064
|18,1972
|% -0,29
|
|Frank
|14,8879
|14,9775
|% 0,49
|
|Riyal
|3,6421
|3,6603
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|15,90
|
|Altın Gr.
|786
|786
|6,89
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|0,07
|
|B. Petrol
|69,73
|69,73
|0,06
|