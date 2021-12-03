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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.12.2021 20:41
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı hizmetleri 484.827.840,90 TRY 100
Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. Perakende servis hizmetleri 2.347.859,10 TRY 100
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı hizmetleri 223.557.577,00 TRY 100
Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. Perakende servis hizmetleri 61.781.603,00 TRY 100
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı hizmetleri 293.908.580,00 TRY 100
Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. Perakende servis hizmetleri 1.000.000,00 TRY 100
Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. Müşteri çözümleri ve dağıtık üretim hizmetleri 52.000.000,00 TRY 100
E-şarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri hizmetleri 9.460.000,00 TRY 94




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981032


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6931 13,6948 % 0,23  
Euro 15,4863 15,5621 % 0,34  
Sterlin 18,1064 18,1972 % -0,29  
Frank 14,8879 14,9775 % 0,49  
Riyal 3,6421 3,6603 % 0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 15,90  
Altın Gr. 786 786 6,89  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,50 22,53 0,13  
Gümüş Gr. 9,92 9,94 0,07  
B. Petrol 69,73 69,73 0,06  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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