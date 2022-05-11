***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKIVANÇ ZAİMLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 01.07.2018 İcrada Görevli Değil Mart 2016 - Haziran 2018 tarihleri arasında CEO olarak görev almıştır. Temmuz 2018'den itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı, SabancıDX Yönetim Kurulu Başkanı, Enerjisa Üretim Yönetim Kurulu Başkanı Vekili, Aksigorta ve Agesa Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırJOHAN MAGNUS MOERNSTAM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 01.08.2020 İcrada Görevli Değil Ağustos 2020 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olup, Ocak 2022 itibariyle Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapmaktadır. E.ON Group Avrupa Enerji Şebekeleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırTHORSTEN LOTT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.01.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi PreussenElektra GmbH Yönetim Kurulu Üyesi (CFO), Enerjisa Üretim Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi - ÜyeHAKAN TİMUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.08.2019 İcrada Görevli Değil Nisan 2016'da Enerjisa'ya CHRO olarak katılmıştır. Nisan 2016-Şubat 2018 tarihleri arasında Enerjisa'da CHRO olarak görev yapmıştır. 28 Ağustos 2019'dan beri Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı, Sabancı Holding Yürütme Kurulu Üyesi, Çimsa, Afyon Çimento ve SabancıDx Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Enerjisa Üretim Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeNUSRET ORHUN KÖSTEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.04.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Sabancı Holding Finans Grup Başkanı, Carrefoursa Yönetim Kurulu Başkanı, Akbank, Kordsa ve Enerjisa Üretim Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi - ÜyeGUNTRAM WÜRZBERG Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.04.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi E.ON Baş Hukuk Müşaviri ve Uyum Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeFATMA DİLEK YARDIM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Commerz Real Investmentgesellschaft Türkiye Ofisi Şube Müdürü, Çimsa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Afyon Çimento Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Pınar Et Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Altınyunus Çeşme Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915655 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - Başkan Riskin Erken Saptanması Komitesi - BaşkanKAMURAN UÇAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.04.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurucu-CEO, Reklam Verenler Derneği Danışma Kurulu üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015064 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan, Denetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029150BIST