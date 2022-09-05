***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.09.2022 15:02
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sabriye Gözde Çullas Yatırımcı İlişkileri, Birleşme ve Devralma ve Vergi Direktörü 05.05.2021 0 216 579 07 24 investorrelations@enerjisa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı 203840, 301206, 702742, 911744
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060148
BIST
15:243.324
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 101,44
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.336
En Düşük
3.248
15:2418,2267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
15:2418,0950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0239
|Açılış
|: 18,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
15:241.003,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.003,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler15:24
|KRDMD
|12,88
|2.726.089.673
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.242.247
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|39.087.495
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.244.836
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|2.333.229
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|49.594.879
|% -9,97
|
|ULUSE
|130,40
|70.991.984
|% -8,43
|
|DOGUB
|10,50
|15.987.721
|% -6,83
|
|MOBTL
|2,29
|184.090.450
|% -6,15
|
|EGGUB
|73,15
|94.271.318
|% -4,69
|
|EREGL
|30,66
|6.338.432.958
|% 8,80
|
|YKBNK
|8,08
|5.999.531.792
|% 3,46
|
|THYAO
|72,90
|5.353.621.909
|% 1,53
|
|AKBNK
|13,80
|4.599.396.548
|% 5,91
|
|GARAN
|25,06
|4.024.374.148
|% 2,79
|
|EKGYO
|4,38
|3.639.098.664
|% 8,15
|
|YKBNK
|8,08
|5.999.531.792
|% 3,46
|
|AKBNK
|13,80
|4.599.396.548
|% 5,91
|
|ISCTR
|9,43
|2.836.031.598
|% 6,67
|
|KRDMD
|12,88
|2.726.089.673
|% 9,99
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2222
|18,2267
|% 0,15
|
|Euro
|18,0853
|18,0950
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,8842
|20,9889
|% -0,03
|
|Frank
|18,4812
|18,5925
|% 0,00
|
|Riyal
|4,8338
|4,8580
|% 0,14
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,73
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|1,00
|
|Tam
|6.763
|6.818
|53,00
|
|Yarım
|3.295
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,06
|
|B. Petrol
|96,22
|96,22
|3,20
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39XU100
Endeks 3, 322 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 07 üstünde . İşlem hacmi 70, 295.00 milyon TL de
-
15:39ISDMR
Yüzde 7.98 oranında artışla 26.26 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 921, 875 adet işlem
-
15:38PRKME
Yüzde 8.09 oranında artışla 14.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 633, 188 adet işlem
-
15:37ZRGYO
Yüzde 9.09 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 687, 381 adet işlem
-
15:36HLGYO
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 731, 425 adet işlem