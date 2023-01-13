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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.01.2023 16:50
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Rawand Faraj Yatırımcı İlişkileri, Vergi ve Kurumsal Ofis Grup Müdürü 01.12.2022 0 216 579 09 31 investorrelations@enerjisa.com
Pınar Saatçioğlu Yatırımcı İlişkileri Müdürü 02.01.2023 0 216 579 09 32 investorrelations@enerjisa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207867, 701822
Burak Şimşek Yatırımcı İlişkileri Süreç Yöneticisi 0 216 579 09 31 investorrelations@enerjisa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı 209553, 307061, 702549, 602753




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102123


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MANAS 11,37 103.276.399 % 10,02  
ONCSM 37,40 6.427.901 % 10,00  
BRKSN 9,90 3.317.334 % 10,00  
BFREN 4.875,20 160.192.697 % 10,00  
KNFRT 15,07 22.384.004 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7920 18,7991 % 0,08  
Euro 20,3299 20,3383 % -0,27  
Sterlin 22,8749 22,9896 % 0,02  
Frank 20,1638 20,2853 % 0,04  
Riyal 4,9896 5,0146 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 12,06  
Altın Gr. 1.154 1.154 7,52  
Cumhuriyet 7.780 7.897 71,00  
Tam 7.839 7.916 106,00  
Yarım 3.819 3.874 52,00  
Çeyrek 1.916 1.937 26,00  
Gümüş.Ons 24,05 24,08 0,28  
Gümüş Gr. 14,51 14,53 0,16  
B. Petrol 84,38 84,38 0,35  
Seans Raporu 18:05
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