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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.10.2023 18:16
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı hizmetleri 484.827.840,90 TRY 100
Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. Perakende servis hizmetleri 2.347.859,10 TRY 100
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı hizmetleri 223.557.577,00 TRY 100
Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. Perakende servis hizmetleri 61.781.603,00 TRY 100
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı hizmetleri 293.908.580,00 TRY 100
Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. Perakende servis hizmetleri 1.000.000,00 TRY 100
Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. Müşteri çözümleri ve dağıtık üretim hizmetleri 432.000.000,00 TRY 100
E-şarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri hizmetleri 68.460.000,00 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203941


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BVSAN 110,00 545.879.556 % 10,00  
ESCOM 59,95 107.169.743 % 10,00  
FONET 27,50 86.765.822 % 10,00  
TSPOR 3,85 234.216.396 % 10,00  
BFREN 11.939,70 113.552.572 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,7210 27,7286 % 0,22  
Euro 29,4000 29,5000 % 0,68  
Sterlin 33,9032 34,0732 % 0,36  
Frank 30,5212 30,7051 % 0,35  
Riyal 7,3699 7,4068 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 -1,62  
Altın Gr. 1.657 1.657 -0,32  
Cumhuriyet 11.506 11.680 135,00  
Tam 11.258 11.370 38,00  
Yarım 5.646 5.702 19,00  
Çeyrek 2.814 2.851 9,00  
Gümüş.Ons 21,82 21,85 -0,05  
Gümüş Gr. 19,46 19,50 -0,00  
B. Petrol 87,28 87,28 -0,87  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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