***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi02/11/2021Karar Sayısı255Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 02.11.2021KARAR SAYISI: 255SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIİlişikte sunduğumuz Şirketimizin 30 Eylül 2021 tarihinde sona eren Hesap Dönemi'ne ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i hükümlerine göre hazırlanmış.a) Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup,b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, vec) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolarla birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,ENERJİSA ENERJİ A.Ş.Fatma Dilek YARDIM Mehmet SAMİDenetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi ÜyesiMurat PINAR Dr. Michael Sven MOSERCEO CFOhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974047BIST