***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
23.02.2023 21:05
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde" yer alan ilkelerine uyum durumunu gösteren 2022 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116549
BIST
18:055.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,79
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
18:0518,8757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,8775
En Düşük
18,8704
18:0520,0098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0143
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,1182
En Düşük
19,9996
18:051.105,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.105,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.106,78
En Düşük
1.105,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|78,10
|23.554.703
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|80.393.298
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|96.770.035
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|12.187.878
|% 9,99
|
|ULUSE
|316,00
|40.349.647
|% 9,99
|
|NUHCM
|148,50
|52.823.127
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|18.123.730
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|130.905.401
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|42.732.732
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|15.177.927
|% -10,00
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EREGL
|44,38
|4.527.137.919
|% -2,46
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|THYAO
|136,60
|3.087.930.838
|% 0,15
|
|OYAKC
|39,96
|2.996.290.410
|% -3,76
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EKGYO
|8,09
|2.095.325.910
|% 0,62
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,27
|1.815.862.769
|% 1,20
|
|IZMDC
|6,01
|802.433.028
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8698
|18,8756
|% 0,01
|
|Euro
|20,0006
|20,0070
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,6152
|22,7286
|% -0,03
|
|Frank
|20,1312
|20,2525
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0147
|5,0398
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-1,26
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.551
|7.622
|-19,00
|
|Yarım
|3.689
|3.730
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.865
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,32
|21,35
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,95
|-0,10
|
|B. Petrol
|82,32
|82,32
|1,72
|