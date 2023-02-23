***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde" yer alan ilkelerine uyum durumunu gösteren 2022 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116549BIST