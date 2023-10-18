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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim

18.10.2023 10:38
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.10.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizce 21/10/2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRSENSAE2411 ISIN kodlu, 1.500.000.000 TL tutarında ve 18.10.2024 itfa tarihli yeşil tahvil ihracına ilişkin Fon Kullanımı ve Etki Raporu ekte yer almaktadır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207391


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KSTUR 1.260,30 5.780.996 % 9,99  
INTEM 236,00 74.138.272 % 9,97  
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Sterlin 34,0738 34,2447 % 0,35  
Frank 31,0331 31,2200 % 0,34  
Riyal 7,4441 7,4814 % 0,18  
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12:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.939 1.939 16,21  
Altın Gr. 1.746 1.747 17,94  
Cumhuriyet 11.933 12.112 83,00  
Tam 11.790 11.869 98,00  
Yarım 5.913 5.957 49,00  
Çeyrek 2.948 2.979 25,00  
Gümüş.Ons 23,15 23,18 0,36  
Gümüş Gr. 20,86 20,88 0,37  
B. Petrol 92,06 92,06 2,16  
Seans Raporu 12:16
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