***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim
18.10.2023 10:38
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce 21/10/2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRSENSAE2411 ISIN kodlu, 1.500.000.000 TL tutarında ve 18.10.2024 itfa tarihli yeşil tahvil ihracına ilişkin Fon Kullanımı ve Etki Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207391
BIST
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12:187.974
En Düşük
|Değişim
|: -1,74%
|| -141,43
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.934
En Yüksek
8.015
12:1828,0108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0765
|Açılış
|: 28,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
12:1829,6697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0888
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
12:181.746,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,02
|Açılış
|: 1.746,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.752,49
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler12:16
|TETMT
|2.585,00
|3.642.265
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|170.256.065
|% 9,99
|
|KSTUR
|1.260,30
|5.780.996
|% 9,99
|
|INTEM
|236,00
|74.138.272
|% 9,97
|
|MEKAG
|40,22
|2.776.869
|% 9,95
|
|DITAS
|20,60
|15.152.522
|% -47,15
|
|SNPAM
|56,80
|434.634
|% -6,89
|
|UMPAS
|6,40
|448.538
|% -6,43
|
|KTLEV
|39,68
|121.910.755
|% -5,79
|
|BRSAN
|927,60
|2.431.114.022
|% -5,68
|
|THYAO
|219,90
|2.500.324.494
|% -2,31
|
|BRSAN
|927,60
|2.431.114.022
|% -5,68
|
|TUPRS
|140,40
|1.657.877.091
|% -2,77
|
|ENJSA
|55,15
|1.239.384.212
|% -0,27
|
|ASELS
|40,96
|1.116.855.358
|% 0,10
|
|ZOREN
|6,09
|817.061.728
|% -2,72
|
|EKGYO
|7,45
|626.049.611
|% -2,36
|
|IHLAS
|1,13
|86.999.427
|% -2,59
|
|KATMR
|2,75
|207.627.392
|% -1,79
|
|GSRAY
|8,55
|519.861.226
|% 0,94
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0060
|28,0117
|% 0,28
|
|Euro
|29,6519
|29,6676
|% 0,29
|
|Sterlin
|34,0738
|34,2447
|% 0,35
|
|Frank
|31,0331
|31,2200
|% 0,34
|
|Riyal
|7,4441
|7,4814
|% 0,18
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|16,21
|
|Altın Gr.
|1.746
|1.747
|17,94
|
|Cumhuriyet
|11.933
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.790
|11.869
|98,00
|
|Yarım
|5.913
|5.957
|49,00
|
|Çeyrek
|2.948
|2.979
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,88
|0,37
|
|B. Petrol
|92,06
|92,06
|2,16
|