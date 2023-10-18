***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.10.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce 21/10/2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRSENSAE2411 ISIN kodlu, 1.500.000.000 TL tutarında ve 18.10.2024 itfa tarihli yeşil tahvil ihracına ilişkin Fon Kullanımı ve Etki Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207391BIST