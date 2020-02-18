ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|332.426.214
|% 19,88
|TSPOR
|6,52
|566.267.954
|% 16,64
|BOSSA
|12,20
|72.678.078
|% 15,09
|DOKTA
|48,66
|15.874.925
|% 12,69
|ALCTL
|21,40
|93.968.984
|% 11,46
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8755
|7,9150
|% 0,50
|Frank
|6,1442
|6,1812
|% 0,11
|Riyal
|1,6127
|1,6208
|% 0,36
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|10,10
|Altın Gr.
|310
|310
|2,77
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|0,21
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|0,05
|B. Petrol
|56,81
|56,81
|-0,86
Seans Raporu
- 17:58XU100 Endeks 119, 631 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 96 altında . İşlem hacmi 11, 762.00 milyon TL de
- 17:58ISYAT Yüzde -4.38 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 356, 054 adet işlem
- 17:57OLMIP Yüzde -4.04 oranında düşüşle 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 386, 791 adet işlem
- 17:56UTPYA Yüzde -4.39 oranında düşüşle 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 571, 669 adet işlem
- 17:54KRONT Yüzde -4.35 oranında düşüşle 19.80 lira fiyatla işlem gören hissede 451, 130 adet işlem