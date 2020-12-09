***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş bulunan Kurumsal Yönetim Komitesinde Sayın Manfred Michael Paasch yerine Sayın Johan Magnus Moernstam'ın Üye seçilmesi kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892268BIST