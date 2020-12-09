***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.12.2020 11:46
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş bulunan Kurumsal Yönetim Komitesinde Sayın Manfred Michael Paasch yerine Sayın Johan Magnus Moernstam'ın Üye seçilmesi kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892268
BIST
12:111.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,48
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
12:117,8300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0109
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
12:119,4977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0284
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
12:11468,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,22
|Açılış
|: 468,96
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler12:11
|AKFGY
|4,73
|19.980.085
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.689.299
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.161.262
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.208.483
|% 9,94
|
|SILVR
|6,57
|71.545.733
|% 9,87
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|IZMDC
|17,78
|18.822.174
|% -5,93
|
|BSOKE
|2,64
|240.522.884
|% -5,04
|
|EREGL
|13,52
|1.007.447.483
|% 0,52
|
|SISE
|7,11
|941.850.132
|% -0,28
|
|PETKM
|4,88
|894.248.049
|% -0,20
|
|SELEC
|18,82
|701.049.672
|% 3,63
|
|KRDMD
|5,19
|654.998.994
|% -0,76
|
|PETKM
|4,88
|894.248.049
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,08
|280.968.352
|% 1,46
|
|SISE
|7,11
|941.850.132
|% -0,28
|
|KRDMD
|5,19
|654.998.994
|% -0,76
|
|ODAS
|3,61
|401.888.829
|% 1,69
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8265
|7,8300
|% 0,14
|
|Euro
|9,4914
|9,4977
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,4710
|10,5235
|% 0,59
|
|Frank
|8,7780
|8,8308
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0798
|2,0902
|% 0,10
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-7,88
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-13,00
|
|Tam
|3.089
|3.167
|-13,19
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|-6,38
|
|Çeyrek
|749
|766
|-3,19
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|49,52
|49,52
|0,68
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Seans Raporu
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