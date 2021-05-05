***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.05.2021 16:32
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05/05/2021 tarihli ve 246 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden değişiklik yapılan Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ektedir.
16:331.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,18
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
16:338,3428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0184
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
16:3310,0275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0167
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
16:33478,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,03
|Açılış
|: 478,03
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler16:33
|MTRKS
|42,24
|112.686.685
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.925.750
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|RHEAG
|2,45
|2.212.637
|% 9,37
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|VAKFN
|19,17
|45.687.133
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.585.311
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.669.953
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|KOZAL
|118,10
|699.503.519
|% 2,70
|
|PETKM
|6,84
|699.339.659
|% -0,58
|
|EREGL
|19,25
|694.731.309
|% -2,04
|
|GARAN
|7,26
|662.409.637
|% -0,14
|
|THYAO
|12,59
|572.535.652
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,81
|191.416.572
|% 0,09
|
|PETKM
|6,84
|699.339.659
|% -0,58
|
|GARAN
|7,26
|662.409.637
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,08
|188.607.823
|% -0,48
|
|USAK
|2,93
|186.204.418
|% 0,00
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3409
|8,3428
|% 0,22
|
|Euro
|10,0209
|10,0275
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,5711
|11,6291
|% 0,42
|
|Frank
|9,1041
|9,1590
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2192
|2,2303
|% 0,31
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,08
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,46
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,00
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|0,65
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:49ECZYT
Yüzde 5.99 oranında artışla 46.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 939, 938 adet işlem
-
16:48BAGFS
Yüzde 6.45 oranında artışla 26.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 365, 280 adet işlem
-
16:47CIMSA
Yüzde 7.79 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 984, 187 adet işlem
-
16:46ITTFH
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 833, 531 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 64 kaybederek (% -0.25 ) 1, 475