***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.02.2022 14:16
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden değişiklik yapılan Denetim Komitesi Çalışma Esasları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004425
BIST
14:321.928
En Yüksek
|Değişim
|: 4,14%
|| 76,66
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.931
En Düşük
1.866
14:3214,0389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0159
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
14:3215,7387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1068
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
14:32860,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,71
|Açılış
|: 860,49
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler14:30
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,13
|22.678.892
|% 9,98
|
|KLGYO
|0,86
|115.770.808
|% -6,52
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|PKENT
|410,00
|11.685.200
|% -3,44
|
|TKFEN
|19,72
|592.958.225
|% -2,95
|
|ULUUN
|6,29
|34.452.453
|% -2,63
|
|THYAO
|26,56
|4.379.625.887
|% 5,06
|
|EREGL
|30,16
|1.605.557.483
|% 3,71
|
|GARAN
|11,40
|911.729.520
|% 3,54
|
|KRDMD
|11,02
|746.471.497
|% 4,45
|
|SASA
|44,88
|705.090.821
|% 6,60
|
|EKGYO
|2,03
|400.807.177
|% 2,01
|
|THYAO
|26,56
|4.379.625.887
|% 5,06
|
|YKBNK
|3,63
|617.992.993
|% 2,83
|
|KLGYO
|0,86
|115.770.808
|% -6,52
|
|HUNER
|2,77
|347.482.090
|% 4,14
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0374
|14,0469
|% 0,17
|
|Euro
|15,7121
|15,7514
|% -0,59
|
|Sterlin
|18,7599
|18,8540
|% 0,25
|
|Frank
|15,1226
|15,2137
|% 0,22
|
|Riyal
|3,7372
|3,7560
|% 0,34
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|7,21
|
|Altın Gr.
|864
|864
|8,46
|
|Cumhuriyet
|5.772
|5.859
|-311,00
|
|Tam
|5.738
|5.884
|-322,60
|
|Yarım
|2.774
|2.846
|-156,05
|
|Çeyrek
|1.391
|1.423
|-78,02
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,08
|
|B. Petrol
|95,02
|95,02
|-0,40
|