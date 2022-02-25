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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.02.2022 14:16
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden değişiklik yapılan Denetim Komitesi Çalışma Esasları ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004425


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Altın Ons 1.905 1.905 7,21  
Altın Gr. 864 864 8,46  
Cumhuriyet 5.772 5.859 -311,00  
Tam 5.738 5.884 -322,60  
Yarım 2.774 2.846 -156,05  
Çeyrek 1.391 1.423 -78,02  
Gümüş.Ons 24,21 24,25 0,09  
Gümüş Gr. 10,94 10,95 0,08  
B. Petrol 95,02 95,02 -0,40  
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