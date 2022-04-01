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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

01.04.2022 16:31
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden değişiklik yapılan Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015065


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