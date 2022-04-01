***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.04.2022 16:31
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden değişiklik yapılan Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015065
BIST
16:502.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 19,74
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
16:5014,6943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0227
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
16:5016,2394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0106
|Açılış
|: 16,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
16:50912,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,81
|Açılış
|: 912,92
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
908,37
BIST En Aktif Hisseler16:50
|ULUSE
|124,60
|4.182.697
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.314.785
|% 9,91
|
|KARSN
|5,94
|1.254.432.799
|% 8,00
|
|ISFIN
|3,74
|499.999.225
|% 6,86
|
|MIPAZ
|6,11
|23.754.613
|% 6,82
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|345,80
|81.480.132
|% -7,74
|
|ITTFH
|1,36
|55.306.340
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,14
|26.849.204
|% -5,42
|
|AYCES
|68,45
|3.059.245
|% -5,00
|
|GARAN
|12,50
|5.113.343.331
|% 2,46
|
|THYAO
|32,74
|2.760.912.257
|% 1,49
|
|PETKM
|9,40
|2.316.831.407
|% 4,10
|
|TUPRS
|227,40
|1.922.442.369
|% 6,06
|
|AKBNK
|7,33
|1.890.949.600
|% 0,96
|
|GARAN
|12,50
|5.113.343.331
|% 2,46
|
|AKBNK
|7,33
|1.890.949.600
|% 0,96
|
|PETKM
|9,40
|2.316.831.407
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,11
|974.774.623
|% 0,74
|
|KARSN
|5,94
|1.254.432.799
|% 8,00
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6873
|14,6943
|% 0,15
|
|Euro
|16,2279
|16,2394
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,1837
|19,2799
|% -0,20
|
|Frank
|15,7951
|15,8903
|% -0,24
|
|Riyal
|3,9040
|3,9236
|% 0,15
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-7,52
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|-32,00
|
|Tam
|6.013
|6.163
|-23,18
|
|Yarım
|2.907
|2.981
|-11,21
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-5,60
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,23
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:04ASUZU
Yüzde 4.81 oranında artışla 78.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 518, 552 adet işlem
-
17:03MERCN
Yüzde 4.51 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 164, 034 adet işlem
-
17:01MIPAZ
Yüzde 6.12 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 960, 951 adet işlem
-
17:00ISFIN
Yüzde 7.71 oranında artışla 3.77 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 657, 126 adet işlem
-
16:59CELHA
Yüzde 4.19 oranında artışla 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 587, 978 adet işlem