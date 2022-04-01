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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

01.04.2022 16:33
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Riskin Erken Tespiti Komitesi 
1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirket'in Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş bulunan Riskin Erken Tespiti Komitesinde Johan Magnus MOERNSTAM (Üye) yerine Thorsten LOTT'in (Üye) atanmasına, Mehmet SAMİ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) yerine Kamuran UÇAR'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) atanmasına karar verilmiştir. Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir. Fatma Dilek Yardım (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Başkan Kamuran Uçar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Hakan Timur (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Thorsten Lott (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Denetim Komitesi 
1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirket'in Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş bulunan Denetim Komitesinde Mehmet SAMİ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) yerine Kamuran UÇAR'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) atanmasına karar verilmiştir.  Denetim Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir. Fatma Dilek Yardım (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Başkan Kamuran Uçar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Kurumsal Yönetim Komitesi 
1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları'nda ve Yönetim Kurulu üyelerinde gerçekleşen değişiklik kapsamında, Şirket'in Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş bulunan Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. Kamuran Uçar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Başkan Guntram Würzberg (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Hakan Timur (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Sabriye Gözde Çullas (Yönetim Kurulu Üyesi değil) - Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015066


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