***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRiskin Erken Tespiti Komitesi1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirket'in Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş bulunan Riskin Erken Tespiti Komitesinde Johan Magnus MOERNSTAM (Üye) yerine Thorsten LOTT'in (Üye) atanmasına, Mehmet SAMİ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) yerine Kamuran UÇAR'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) atanmasına karar verilmiştir. Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir. Fatma Dilek Yardım (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Başkan Kamuran Uçar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Hakan Timur (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Thorsten Lott (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Denetim Komitesi1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirket'in Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş bulunan Denetim Komitesinde Mehmet SAMİ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) yerine Kamuran UÇAR'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) atanmasına karar verilmiştir. Denetim Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir. Fatma Dilek Yardım (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Başkan Kamuran Uçar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Kurumsal Yönetim Komitesi1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları'nda ve Yönetim Kurulu üyelerinde gerçekleşen değişiklik kapsamında, Şirket'in Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş bulunan Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. Kamuran Uçar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Başkan Guntram Würzberg (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Hakan Timur (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Sabriye Gözde Çullas (Yönetim Kurulu Üyesi değil) - Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015066BIST