***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.10.2022 17:18
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden değişiklik yapılan Riskin Erken Tespiti Komitesi Çalışma Esasları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072715
BIST
17:153.844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -3,72
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
17:1518,5849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
17:1518,2933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
17:15987,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,75
|Açılış
|: 987,63
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler17:13
|PENTA
|532,40
|79.503.333
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|149.034.053
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|7.468.083
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|22.605.035
|% 10,00
|
|BSOKE
|3,42
|90.500.304
|% 9,97
|
|SAYAS
|23,12
|134.614.868
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.870.125.657
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,23
|13.761.632
|% -9,85
|
|KLRHO
|33,70
|208.317.921
|% -7,97
|
|MEGAP
|4,50
|34.350.585
|% -6,83
|
|THYAO
|97,65
|6.184.806.447
|% -0,81
|
|YKBNK
|9,53
|5.443.482.384
|% -1,85
|
|AKBNK
|15,14
|4.361.424.549
|% 1,95
|
|ASELS
|33,22
|3.711.738.515
|% 1,59
|
|EKGYO
|4,42
|3.558.174.316
|% -1,56
|
|EKGYO
|4,42
|3.558.174.316
|% -1,56
|
|YKBNK
|9,53
|5.443.482.384
|% -1,85
|
|TSKB
|2,67
|976.351.510
|% -2,20
|
|ISCTR
|9,52
|3.030.920.098
|% 1,38
|
|SKBNK
|1,86
|573.869.201
|% -1,59
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5771
|18,5900
|% 0,05
|
|Euro
|18,2851
|18,2947
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,9688
|21,0740
|% -0,43
|
|Frank
|18,6096
|18,7218
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9309
|4,9556
|% 0,02
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|3,27
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,08
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.765
|-16,00
|
|Tam
|6.686
|6.762
|33,00
|
|Yarım
|3.258
|3.308
|19,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.655
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,10
|
|B. Petrol
|90,48
|90,48
|-1,14
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28PEKGY
Yüzde 7.51 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 678, 661 adet işlem
-
17:27ALGYO
Yüzde 4.70 oranında artışla 56.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 191, 044 adet işlem
-
17:26BFREN
Yüzde 7.35 oranında artışla 1, 858.90 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 048 adet işlem
-
17:25AYEN
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 28.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 485, 445 adet işlem
-
17:24KLGYO
Yüzde 9.71 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 627, 199 adet işlem