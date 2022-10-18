Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

18.10.2022 17:18
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden değişiklik yapılan Riskin Erken Tespiti Komitesi Çalışma Esasları ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072715


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:153.844
Değişim :  -0,10% |  -3,72
Açılış :  3.878  
Önceki Kapanış :  3.848  
En Yüksek
3.927 En Düşük
3.817
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 532,40 79.503.333 % 10,00  
CRFSA 46,88 149.034.053 % 10,00  
ARMDA 174,90 7.468.083 % 10,00  
POLTK 784,50 22.605.035 % 10,00  
BSOKE 3,42 90.500.304 % 9,97  
daha fazla
17:13 Alış Satış %  
Dolar 18,5771 18,5900 % 0,05  
Euro 18,2851 18,2947 % 0,01  
Sterlin 20,9688 21,0740 % -0,43  
Frank 18,6096 18,7218 % 0,10  
Riyal 4,9309 4,9556 % 0,02  
daha fazla
17:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.654 3,27  
Altın Gr. 989 989 2,08  
Cumhuriyet 6.664 6.765 -16,00  
Tam 6.686 6.762 33,00  
Yarım 3.258 3.308 19,00  
Çeyrek 1.632 1.655 10,00  
Gümüş.Ons 18,83 18,85 0,19  
Gümüş Gr. 11,25 11,27 0,10  
B. Petrol 90,48 90,48 -1,14  
Seans Raporu 17:13
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru