***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.12.2023 16:13
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nden 10 Kasım 2023 tarihinde ayrılan Sn. Pınar Saatçioğlu'nun yerine Sn. Burak Şimşek vekaleten Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır.
Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir.
Kamuran Uçar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Başkan Guntram Würzberg (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Yeşim Özlale Önen (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Burak Şimşek (Yönetim Kurulu Üyesi Değil) - Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224532
BIST
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18:057.728
En Düşük
|Değişim
|: -2,34%
|| -185,32
|Açılış
|: 7.920
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|Önceki Kapanış
|: 7.914
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7.723
En Yüksek
7.925
18:0528,9847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 29,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
18:0531,1710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0432
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
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31,3600
En Düşük
31,0975
18:051.848,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -18,36
|Açılış
|: 1.848,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.845,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|13,42
|17.911.281
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,80
|4.867.777
|% 10,00
|
|CATES
|76,00
|7.222.356
|% 9,99
|
|BEYAZ
|24,00
|84.654.623
|% 9,99
|
|CMBTN
|2.356,00
|215.830.462
|% 9,99
|
|UMPAS
|8,10
|9.151.920
|% -10,00
|
|BSOKE
|12,60
|105.447.552
|% -10,00
|
|GZNMI
|23,94
|45.490.078
|% -10,00
|
|KRGYO
|45,36
|73.195.817
|% -10,00
|
|KLNMA
|39,30
|7.503.201
|% -9,99
|
|THYAO
|246,30
|8.303.669.409
|% -3,03
|
|YKBNK
|19,59
|3.168.471.814
|% -0,41
|
|AKBNK
|34,90
|3.147.946.884
|% -0,17
|
|ISCTR
|21,94
|2.983.501.336
|% -1,44
|
|TCELL
|58,00
|2.938.164.724
|% -0,85
|
|EKGYO
|7,51
|2.463.780.193
|% -4,94
|
|YKBNK
|19,59
|3.168.471.814
|% -0,41
|
|ISCTR
|21,94
|2.983.501.336
|% -1,44
|
|AGROT
|15,27
|1.896.650.000
|% 9,94
|
|ZOREN
|4,60
|579.090.008
|% -4,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9768
|28,9847
|% 0,00
|
|Euro
|31,1538
|31,1710
|% -0,14
|
|Sterlin
|36,2723
|36,4542
|% 0,03
|
|Frank
|32,8325
|33,0303
|% 0,05
|
|Riyal
|7,7041
|7,7427
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,79
|% 0,66
|
|Platin
|916,67
|917,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,54
|963,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,70
|75,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.982,23
|1.982,49
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KLRHO
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 049, 718 adet işlem
-
17:58ESEN
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 18.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 904, 008 adet işlem
-
17:57PRDGS
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 425, 349 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 37 kaybederek (% -1.20 ) 8, 393
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, YKBNK