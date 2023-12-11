***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nden 10 Kasım 2023 tarihinde ayrılan Sn. Pınar Saatçioğlu'nun yerine Sn. Burak Şimşek vekaleten Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır.Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir.Kamuran Uçar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Başkan Guntram Würzberg (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Yeşim Özlale Önen (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye Burak Şimşek (Yönetim Kurulu Üyesi Değil) - Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224532BIST