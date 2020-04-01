***ENJSA* *SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.04.2020 09:10
***ENJSA******SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ENJSA, SAHOL]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENJSA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,6 TL Teorik Fiyat: 6,18 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SAHOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,33 TL Teorik Fiyat: 7,16(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833710
BIST
11:5489.018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -625,54
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
11:546,6476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0326
|Açılış
|: 25,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
6,6512
En Düşük
6,6108
11:547,2782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0158
|Açılış
|: 11,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2200
|
7,3102
En Düşük
7,2669
11:542,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,01
|Açılış
|: 2,99
|
|Önceki Kapanış
|: 2,98
|
3,01
En Düşük
2,96
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.262.468
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|DOKTA
|16,79
|3.363.388
|% 9,95
|
|MTRYO
|3,13
|7.336.593
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|BURVA
|11,90
|21.750
|% -8,25
|
|PEKGY
|2,54
|14.591.995
|% -5,93
|
|INFO
|8,00
|263.379
|% -5,77
|
|GARAN
|8,05
|235.830.180
|% -0,98
|
|PGSUS
|36,46
|200.302.656
|% 6,61
|
|THYAO
|8,99
|178.568.631
|% -0,88
|
|ISFIN
|2,93
|161.831.640
|% 2,09
|
|ASELS
|23,20
|153.182.969
|% -1,69
|
|IHLGM
|1,11
|128.173.741
|% 5,71
|
|ODAS
|1,40
|146.020.797
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,54
|50.720.797
|% 5,88
|
|CEMAS
|0,79
|44.062.976
|% 5,33
|
|ISFIN
|2,93
|161.831.640
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1923
|8,2334
|% 0,05
|
|Frank
|6,8652
|6,9065
|% 0,16
|
|Riyal
|1,7610
|1,7698
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.597
|17,73
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,31
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|25,00
|25,00
|-1,35
|
Seans Raporu
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12:07BURVA
Yüzde -8.25 oranında düşüşle 11.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826 adet işlem
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12:05SAHOL
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 837, 628 adet işlem
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12:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1086, 24 kaybederek (% -1.02 ) 105, 704
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12:04XU100
Endeks 89, 042 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 3, 069.00 milyon TL de
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12:03MTRYO
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 300, 505 adet işlem