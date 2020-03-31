***ENJSA* *SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ENJSA******SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ENJSA, SAHOL01.04.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaENERJISA ENERJI ENJSA 0,6 0,51SABANCI HOLDING SAHOL 0,33 0,2805http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833581BIST