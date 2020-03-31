***ENJSA* *SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
31.03.2020 16:53
***ENJSA******SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ENJSA, SAHOL
01.04.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ENERJISA ENERJI ENJSA 0,6 0,51
SABANCI HOLDING SAHOL 0,33 0,2805
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833581
BIST
17:3789.760
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 1.700,35
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:376,5795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
17:377,2123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0495
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
17:37340,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -2,98
|Açılış
|: 340,33
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|GSDHO
|1,21
|49.765.313
|% 10,00
|
|YAPRK
|6,82
|2.711.268
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.141.247
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.876.650
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.537.428
|% -9,87
|
|QNBFL
|103,00
|9.342.318
|% -8,04
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|GARAN
|8,21
|692.056.104
|% 2,11
|
|THYAO
|9,03
|688.896.476
|% 3,56
|
|ECILC
|4,77
|641.337.932
|% 4,15
|
|ASELS
|23,64
|474.907.936
|% 1,72
|
|PGSUS
|34,20
|435.026.545
|% 9,97
|
|ECILC
|4,77
|641.337.932
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|134.564.832
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,89
|224.394.383
|% 1,07
|
|GSRAY
|2,22
|242.650.430
|% 9,90
|
|IHLAS
|0,51
|44.614.193
|% 8,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1545
|8,1954
|% 0,14
|
|Frank
|6,7997
|6,8407
|% -0,45
|
|Riyal
|1,7408
|1,7495
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.607
|-15,70
|
|Altın Gr.
|340
|340
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,06
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|26,34
|26,34
|-0,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:54YKSLN
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 109, 955 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1538, 91 artarak (% 1.84 ) 85, 001
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, EKIZ, MEGAP, EGCYO, EGCYH, MEGAP
-
17:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOGUB, IDGYO, EKGYO
-
17:53
AKGRT, SNKRN, DESPC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında