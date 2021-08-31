***ENJSA* *VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA******VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ENJSA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz VBT Yazılım A.Ş., Enerjisa Enerji A.Ş.'nin doğrudan ortaklığı altında olan ve ilgili elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım faaliyeti ile iştigal eden Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile imzalanan "Disk Depolama Hizmeti Alımı Sözleşmesi" kapsamında sistem kurulumları tamamlanmış, uygulama testleri başarı ile tamamlanmış, onay alarak hizmet kullanılmaya başlamış ve faturalama sürecine geçilmiştir. "Disk Depolama Hizmeti Alımı Sözleşmesi" uyarınca 36 ay boyunca sürecek hizmetin yaklaşık toplam değerinin 897.000 USD olması beklenmektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961020BIST