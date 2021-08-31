***ENJSA* *VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2021 18:31
***ENJSA******VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ENJSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz VBT Yazılım A.Ş., Enerjisa Enerji A.Ş.'nin doğrudan ortaklığı altında olan ve ilgili elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım faaliyeti ile iştigal eden Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile imzalanan "Disk Depolama Hizmeti Alımı Sözleşmesi" kapsamında sistem kurulumları tamamlanmış, uygulama testleri başarı ile tamamlanmış, onay alarak hizmet kullanılmaya başlamış ve faturalama sürecine geçilmiştir. "Disk Depolama Hizmeti Alımı Sözleşmesi" uyarınca 36 ay boyunca sürecek hizmetin yaklaşık toplam değerinin 897.000 USD olması beklenmektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961020
BIST
18:051.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.479
En Düşük
1.468
18:058,2962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0125
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3102
En Düşük
8,2739
18:059,8541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0302
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8587
En Düşük
9,8110
18:05483,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 483,29
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
482,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|99,00
|1.325.603
|% 10,00
|
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.498.470
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|KARYE
|13,82
|35.535.712
|% -9,38
|
|UFUK
|22,34
|187.618
|% -5,74
|
|EUKYO
|5,47
|2.959.627
|% -4,87
|
|AGYO
|3,57
|15.948.604
|% -3,51
|
|SERVE
|14,99
|330.731
|% -3,29
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|SASA
|28,04
|632.664.800
|% 2,04
|
|KOZAL
|105,40
|627.541.328
|% 1,93
|
|TUPRS
|103,60
|594.452.766
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,62
|585.389.194
|% -0,76
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|ODAS
|1,52
|193.726.144
|% 4,11
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|PETKM
|6,16
|534.749.685
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2891
|8,2962
|% 0,15
|
|Euro
|9,8409
|9,8541
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,3854
|11,4425
|% 0,04
|
|Frank
|9,0169
|9,0712
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2033
|2,2144
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-0,87
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,29
|71,29
|-0,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem