***ENJSA* *VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA******VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ENJSA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz VBT Yazılım A.Ş., Enerjisa Enerji A.Ş.'nin doğrudan ortaklığı altında olan ve ilgili elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım faaliyeti ile iştigal eden Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile "Yardım Masası Hizmet Alımı Sözleşmesi" imzalamıştır. "Yardım Masası Hizmeti Alımı Sözleşmesi" uyarınca 36 ay boyunca sürecek hizmetin toplam değeri 7.350.000 TL dir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964016BIST