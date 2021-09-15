***ENJSA* *VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2021 19:13
***ENJSA******VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz VBT Yazılım A.Ş., Enerjisa Enerji A.Ş.'nin doğrudan ortaklığı altında olan ve ilgili elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım faaliyeti ile iştigal eden Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile "Yardım Masası Hizmet Alımı Sözleşmesi" imzalamıştır. "Yardım Masası Hizmeti Alımı Sözleşmesi" uyarınca 36 ay boyunca sürecek hizmetin toplam değeri 7.350.000 TL dir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964016
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.413
18:058,5351
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1082
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5415
En Düşük
8,4182
18:0510,0647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0922
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0686
En Düşük
9,9414
18:05481,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -4,88
|Açılış
|: 481,67
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|9,35
|6.350.023
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|4.390.721
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,86
|59.601.491
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|364.014
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.375.066
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|130.277.766
|% -10,00
|
|ISBIR
|71,10
|3.485.706
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|720.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.588.362
|% -9,99
|
|DIRIT
|5,27
|1.350.157
|% -9,91
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|THYAO
|12,47
|884.572.601
|% 1,71
|
|KOZAL
|94,85
|587.843.378
|% -3,95
|
|BIOEN
|35,26
|517.341.515
|% 0,51
|
|TUPRS
|108,10
|517.245.548
|% -1,01
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,47
|406.974.904
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|182.612.179
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|140.086.695
|% -3,47
|
|ISGYO
|1,81
|146.705.061
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5306
|8,5351
|% 1,28
|
|Euro
|10,0543
|10,0647
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,7300
|11,7888
|% 0,86
|
|Frank
|9,1679
|9,2231
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2674
|2,2788
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-39,36
|
|Altın Gr.
|480
|481
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,92
|-0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,20
|
|B. Petrol
|75,65
|75,65
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:58KARYE
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 25 kaybederek (% -0.34 ) 1, 243
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKYHO, BASCM, GARFA, FRIGO, TEZOL
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHGZT, ISKUR, ISKPL, NUGYO