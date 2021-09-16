***ENJSA* *VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
16.09.2021 12:57
***ENJSA******VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler [ENJSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz VBT Yazılım A.Ş., Enerjisa Enerji A.Ş.'nin doğrudan ortaklığı altında olan ve ilgili elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım faaliyeti ile iştigal eden Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile "Yardım Masası Hizmet Alımı Sözleşmesi" imzalamıştır. "Yardım Masası Hizmeti Alımı Sözleşmesi" uyarınca 36 ay boyunca sürecek hizmetin toplam değeri 7.350.000 TL dir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964070
BIST
14:231.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.424
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|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.415
14:238,6069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0811
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
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8,6180
En Düşük
8,5060
14:2310,1458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
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|Açılış
|: 10,0850
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|Önceki Kapanış
|: 9,9950
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10,1658
En Düşük
10,0237
14:23486,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,40
|Açılış
|: 486,92
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|Önceki Kapanış
|: 480,52
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488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler14:23
|TEZOL
|18,44
|12.374.771
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.287.285
|% 9,95
|
|GLRYH
|2,62
|9.313.540
|% 8,71
|
|UNLU
|5,95
|86.468.281
|% 8,58
|
|KLNMA
|23,84
|1.722.137
|% 7,68
|
|ISKPL
|7,21
|259.018.777
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|62.695.393
|% -9,48
|
|KTSKR
|65,50
|20.435.591
|% -9,15
|
|ERBOS
|108,80
|47.256.363
|% -9,11
|
|NIBAS
|10,75
|18.949.017
|% -8,28
|
|THYAO
|12,65
|904.267.284
|% 1,44
|
|GARAN
|9,48
|691.859.828
|% -0,21
|
|YEOTK
|52,05
|357.358.631
|% 0,48
|
|TUPRS
|108,60
|290.279.959
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,47
|287.069.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|287.069.349
|% 0,00
|
|GARAN
|9,48
|691.859.828
|% -0,21
|
|THYAO
|12,65
|904.267.284
|% 1,44
|
|IHGZT
|1,05
|62.695.393
|% -9,48
|
|HALKB
|4,66
|184.102.298
|% 0,87
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6034
|8,6069
|% 0,95
|
|Euro
|10,1389
|10,1458
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,8222
|11,8815
|% 0,87
|
|Frank
|9,2229
|9,2785
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2859
|2,2974
|% 0,89
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|6,10
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,40
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|32,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|30,93
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|14,96
|
|Çeyrek
|777
|795
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|75,35
|75,35
|-0,32
|