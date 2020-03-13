***ENKAI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 12:13
***ENKAI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ENKAI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENKAI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828349
BIST
14:4897.764
En Yüksek
|Değişim
|: 4,40%
|| 4.124,71
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.019
En Düşük
91.644
14:486,2752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0421
|Açılış
|: 6,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
14:487,0055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0674
|Açılış
|: 6,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
14:48319,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,67
|Açılış
|: 319,68
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|532.633
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.986.538
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.473.321
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|4.903.567
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|429.536
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,22
|4.644.797
|% -12,71
|
|ECZYT
|9,81
|32.819.417
|% -10,00
|
|IHGZT
|3,24
|5.673
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|ASELS
|25,74
|771.122.060
|% 5,67
|
|THYAO
|9,26
|722.986.719
|% 9,20
|
|GARAN
|9,34
|395.071.072
|% 6,86
|
|EREGL
|8,52
|231.655.001
|% 4,54
|
|YKBNK
|2,25
|225.759.680
|% 5,63
|
|ODAS
|1,40
|209.526.405
|% 6,06
|
|IHLGM
|0,95
|105.920.289
|% 5,56
|
|KRDMD
|2,10
|219.596.952
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,25
|225.759.680
|% 5,63
|
|THYAO
|9,26
|722.986.719
|% 9,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8134
|7,8526
|% -1,23
|
|Frank
|6,5722
|6,6118
|% -1,36
|
|Riyal
|1,6639
|1,6722
|% -0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.587
|9,82
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|2.128
|2.160
|8,00
|
|Tam
|2.115
|2.167
|-0,41
|
|Yarım
|1.022
|1.048
|-0,20
|
|Çeyrek
|513
|524
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,79
|15,81
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,09
|35,09
|1,87
|