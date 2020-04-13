***ENKAI* *ECILC* *ECZYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ENKAI******ECILC******ECZYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ENKAI, ECILC, ECZYT14.04.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaECZACIBAŞI İLAÇ ECILC 0,073 0,06205ECZACIBAŞI YATIRIM ECZYT 0,4762 0,40477ENKA İNŞAAT ENKAI 0,18 0,1640974http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837546BIST