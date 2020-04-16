***ENKAI* *ECILC* *ECZYT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
16.04.2020 16:57
***ENKAI******ECILC******ECZYT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ECZYT, ECILC, ENKAI
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. TRAECZYT91Q5 ECZYT Nakit Temettü Ödeme 40,477 47,62 16/04/2020 TRY
PAY SENEDİ EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAECILC91E0 ECILC Nakit Temettü Ödeme 6,205 7,3 16/04/2020 TRY
PAY SENEDİ ENKA İNŞAAT VE SANAYİİ A.Ş. TREENKA00011 ENKAI Nakit Temettü Ödeme 16,40974 18 16/04/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838704
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 394,17
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
18:056,9524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0403
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9565
En Düşük
6,8896
18:057,5456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
18:05383,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,28
|Açılış
|: 383,96
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.854.095
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.985.479
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.767.605
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|SANFM
|7,13
|14.468.181
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.473.924
|% -9,96
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,83
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% -1,93
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,49
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6268
|8,6700
|% -0,04
|
|Frank
|7,1423
|7,1853
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8430
|1,8522
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-4,33
|
|Altın Gr.
|384
|384
|2,47
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.525
|21,10
|
|Tam
|2.532
|2.599
|21,60
|
|Yarım
|1.232
|1.265
|10,50
|
|Çeyrek
|618
|632
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|15,37
|15,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|27,71
|27,71
|0,02
|
Seans Raporu
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17:59PNSUT
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Endeks 96, 216 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 12, 668.00 milyon TL de
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17:55IHLGM
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