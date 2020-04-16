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***ENKAI* *ECILC* *ECZYT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

16.04.2020 16:57
GÜNCEL HABERLER



***ENKAI******ECILC******ECZYT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ECZYT, ECILC, ENKAI

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. TRAECZYT91Q5 ECZYT Nakit Temettü Ödeme 40,477 47,62 16/04/2020 TRY
PAY SENEDİ EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAECILC91E0 ECILC Nakit Temettü Ödeme 6,205 7,3 16/04/2020 TRY
PAY SENEDİ ENKA İNŞAAT VE SANAYİİ A.Ş. TREENKA00011 ENKAI Nakit Temettü Ödeme 16,40974 18 16/04/2020 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838704


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