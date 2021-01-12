***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.01.2021 17:04
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu, Şirket ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin ekli şekilde değiştirilmesi ve gerekli izinler için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901589
BIST
18:051.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
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1.556
En Düşük
1.537
18:057,4823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
18:059,1077
En Yüksek
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|: 0,09%
|| 0,0082
|Açılış
|: 9,1100
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|Önceki Kapanış
|: 9,1100
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9,1392
En Düşük
9,0349
18:05444,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,57
|Açılış
|: 444,55
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESEN
|23,54
|315.187.863
|% 10,00
|
|EUYO
|4,73
|2.584.081
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.246.518
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.868.878
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|909.937
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|3.506.806
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|KONYA
|1.218,30
|268.839.330
|% -8,01
|
|YGYO
|1,55
|217.682.641
|% -7,19
|
|DENGE
|6,50
|2.762.424
|% -7,14
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|KOZAL
|119,00
|1.395.480.177
|% -0,92
|
|GARAN
|10,47
|1.279.183.734
|% -0,29
|
|THYAO
|12,86
|1.228.655.748
|% 1,26
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|SKBNK
|1,61
|560.588.284
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,45
|667.915.821
|% -2,39
|
|ZOREN
|2,96
|701.226.115
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4800
|7,4842
|% 0,00
|
|Euro
|9,1030
|9,1095
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,1638
|10,2147
|% 0,73
|
|Frank
|8,3937
|8,4443
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9929
|2,0029
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|0,40
|
|Altın Gr.
|444
|444
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,10
|
|B. Petrol
|56,27
|56,27
|0,61
|