***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu, 12.01.2021 tarihinde Şirket ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin ekli şekilde değiştirilmesi ve gerekli izinler için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar vermişti. 13.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901939BIST