***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 16.132.439 8.338.156 7.882.724 2.783.671Satışların Maliyeti4 -11.161.575 -6.200.135 -5.711.266 -2.126.287TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.970.864 2.138.021 2.171.458 657.384BRÜT KAR (ZARAR)4.970.864 2.138.021 2.171.458 657.384Genel Yönetim Giderleri4 -444.087 -378.027 -142.508 -157.167Pazarlama Giderleri4 -192.010 -118.210 -67.812 -47.902Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4 162.535 200.395 36.541 88.695Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler4 -259.512 -315.210 -38.167 -213.285ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.237.790 1.526.969 1.959.512 327.725Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4,11 1.685.622 1.837.598 -115.854 693.874Yatırım Faaliyetlerinden Giderler4,11 -749.765 -706.446 -514.274 -153.607FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.173.647 2.658.121 1.329.384 867.992Finansman Gelirleri4 238.851 317.066 -44.517 181.210Finansman Giderleri4 -172.333 -82.397 36.108 -34.418SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.240.165 2.892.790 1.320.975 1.014.784Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-929.134 -389.770 -215.208 -194.102Dönem Vergi (Gideri) Geliri-704.702 -392.514 -178.983 -126.094Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-224.432 2.744 -36.225 -68.008SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.311.031 2.503.020 1.105.767 820.682DÖNEM KARI (ZARARI)4.311.031 2.503.020 1.105.767 820.682Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-19.939 -7.120 -37.258 -4.855Ana Ortaklık Payları4.330.970 2.510.140 1.143.025 825.537Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-adi hisse senedi (tam TL) 0,79000000 0,46000000 0,21000000 0,15000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.566.480 2.302.918Dönem Karı (Zararı)4.311.031 2.503.020Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler842.109 80.331Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler621.554 526.704Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.439 -36.462Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler68.082 31.331Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-541.276 -535.027Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-131.199 -147.390Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler43.362 -10.220Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler929.134 389.770Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-72.398 -45.933Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-70.711 -92.442İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.160.712 236.356Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-96.040 -26.821Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-446.348 65.925Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler44.605 -223.007Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.316.761 -65.533Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.341.734 485.792Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.313.852 2.819.707Vergi İadeleri (Ödemeleri)-722.432 -510.957Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-24.940 -5.832YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.653.748 -423.205Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4.017.917 4.315.760Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-5.416.510 -4.895.426Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri339.090 153.357Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.055.191 -376.845Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-173.788 -311.408Alınan Temettüler131.199 147.390Alınan Faiz503.535 543.967FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.445.493 -1.229.943İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -306.659İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -306.659Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri88.004 252.588Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-571.204 -237.159Ödenen Temettüler-1.997.514 -926.241Ödenen Faiz-18.446 -23.732Alınan Faiz53.667 11.260YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.467.239 649.770Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.834.296 1.799.997NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.301.535 2.449.767DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.907.536 6.035.529DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.209.071 8.485.296Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri15.217.913 9.914.877Finansal Yatırımlar18.342.808 10.834.620Ticari Alacaklar3.087.887 2.445.214Diğer Alacaklar24.670 20.823İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar648 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.022 20.823Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar319.371 114.667Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları5 319.371 114.667Stoklar2.331.385 1.965.260Peşin Ödenmiş Giderler1.268.907 820.986Diğer Dönen Varlıklar451.504 355.203ARA TOPLAM41.044.445 26.471.650Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar187.966 171.097TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.232.411 26.642.747DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10.150.957 11.591.939Ticari Alacaklar98.981 126.074Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 17.190.191 14.035.809Maddi Duran Varlıklar9.984.436 9.051.054Maddi Olmayan Duran Varlıklar528.348 458.044Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar528.348 458.044Peşin Ödenmiş Giderler91.125 83.909Ertelenmiş Vergi Varlığı112.093 62.417Diğer Duran Varlıklar734 1.826TOPLAM DURAN VARLIKLAR38.156.865 35.411.072TOPLAM VARLIKLAR79.389.276 62.053.819KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar159.075 403.809Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları79.447 143.048Ticari Borçlar2.800.128 1.231.288Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar162.587 176.545Diğer Borçlar166.004 146.712İlişkili Taraflara Diğer Borçlar123 133İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar165.881 146.579Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8.256.596 4.931.970Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri5 3.543.040 2.301.639Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri4.713.556 2.630.331Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü152.872 142.979Kısa Vadeli Karşılıklar454.036 430.922Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar64.841 67.057Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar389.195 363.865Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler576.517 284.004ARA TOPLAM12.807.262 7.891.277TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.807.262 7.891.277UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar929.952 839.035Diğer Borçlar167.833 140.575Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler29.450 10.140Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri29.450 10.140Uzun Vadeli Karşılıklar109.419 98.037Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar109.419 98.037Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.101.799 3.378.620TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.338.453 4.466.407TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.145.715 12.357.684ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.583.444 49.133.937Ödenmiş Sermaye10 5.621.689 5.621.689Sermaye Düzeltme Farkları10 18.500.018 14.400.858Geri Alınmış Paylar (-)10 -1.144.921 -950.357Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)970.350 822.070Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)970.350 rim Farkları-11.704.003 -9.699.767Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-8.033 -7.381Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.560.529 1.265.460Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları42.456.845 33.176.305Net Dönem Karı veya Zararı4.330.970 4.505.060Kontrol Gücü Olmayan Paylar660.117 562.198TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.243.561 49.696.135TOPLAM KAYNAKLAR79.389.276 62.053.819Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.021.689 10.656.509 -475.238 692.263 -6.961.688 -6.537 1.000.629 25.195.996 3.888.760 39.012.383 413.239 39.425.622Transferler264 264.831 3.623.665 -3.888.760Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-149.431 179.875 -3.900.493 -4.923 7.824.554 2.510.140 6.459.722 137.988 6.597.710Dönem Karı (Zararı)2.510.140 2.510.140 -7.120 2.503.020Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-149.431 179.875 -3.900.493 -4.923 7.824.554 3.949.582 145.108 4.094.690Sermaye Arttırımı600.000 89.783 -689.783Kar Payları-922.489 -922.489 -3.752 -926.241Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-306.659 -306.659 -306.659Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)4.929.757 4.929.757 4.929.757Dönem Sonu Bakiyeler5.621.689 15.676.049 -931.328 872.402 -10.862.181 -11.460 1.265.460 35.031.943 2.510.140 49.172.714 547.475 49.720.189Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.621.689 14.400.858 -950.357 822.070 -9.699.767 -7.381 1.265.460 33.176.305 4.505.060 49.133.937 562.198 49.696.135Transferler294 295.069 4.209.697 -4.505.060Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-194.564 147.986 -2.004.236 -652 7.063.419 4.330.970 9.342.923 102.857 9.445.780Dönem Karı (Zararı)4.330.970 4.330.970 -19.937 4.311.033Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-194.564 147.986 -2.004.236 -652 7.063.419 5.011.953 122.794 5.134.747Kar Payları-1.992.576 -1.992.576 -4.938 -1.997.514Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)4.099.160 4.099.160 4.099.160Dönem Sonu Bakiyeler5.621.689 18.500.018 -1.144.921 970.350 -11.704.003 -8.033 1.560.529 42.456.845 4.330.970 60.583.444 660.117 61.243.561Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.311.031 2.503.020 1.105.767 820.682DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar151.969 179.875 13.691 92.703Yabancı Para Çevrim Farkları151.969 179.875 13.691 92.703Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.982.780 3.914.815 383.076 2.056.924Yabancı Para Çevrim Farkları4.981.921 3.917.683 382.848 2.057.207Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)859 -2.868 228 -283Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)859 -2.868 228 -283DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.134.749 4.094.690 396.767 2.149.627TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.445.780 6.597.710 1.502.534 2.970.309Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar102.857 137.988 -43.573 80.462Ana Ortaklık Payları9.342.923 6.459.722 1.546.107 2.889.847http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975297BIST